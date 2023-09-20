Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), Gemlik'teki fabrikasında üretim kapasitesini artırarak seri üretime geçti. Kuruluşunun başından beri tek vardiya ile üretim yapan TOGG, şimdi çift vardiya sistemiyle çalışmaya başladı. Bu değişiklikle birlikte günlük araç üretimi Ekim ayı itibariyle 280'e yükseltilmeyi hedefliyor.

TOGG, yüzde 23'ü Anadolu Grubu, yüzde 23'ü BMC, yüzde 23'ü Turkcell, yüzde 23'ü Zorlu Holding ve yüzde 8'i Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında kurulmuştu. Gemlik'teki dev fabrikada, ek personel alımlarıyla birlikte üretim kapasitesinin artırılması, yerli pazarda faaliyetlerini hızlandırıyor.

2023 Temmuz sonrası fiyatlarında KDV artışının yanı sıra TOGG'un yazılım güncellemesi de geliyor. TOGG'un işletim sistemi, yaklaşık 2 ay içinde güncellenecek. Android Automotive OS işletim sistemini kullanan TOGG, 14. versiyonla kendi işletim sistemini yenileyecek. Bu güncelleme ile TOGG sürücüleri araç park halindeyken YouTube uygulamasını kullanabilecek ve farklı navigasyon uygulamalarını akıllı cihazları üzerinden kullanabilecekler. Ayrıca, yazılım güncellemesiyle şarj uygulamaları ve araç içi elektronik sistemlerinde yeni kolaylıklar sunulacak.