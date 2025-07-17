Türkiye’de Hizmet Üretim Endeksi, 2025 Mayıs’ta bir önceki yıla göre yüzde 3,9, bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış gösterdi. Bilgi ve iletişim hizmetleri ile gayrimenkul hizmetleri en yüksek yıllık artışı kaydetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretim Endeksi (2021=100) 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artış gösterdi.

Aynı dönemde, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 7,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,8, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,2 artış kaydetti.

Aylık bazda ise endeks yüzde 1,2 yükseldi. Mayıs’ta bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,9, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,8, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,7 ve konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 artış gösterdi.