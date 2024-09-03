Çayırova Belediyesi’nin eğitim yuvaları olan bilgievlerinde kurs kayıtları başladı. İlçe sakinleri 2’nci sınıftan 8’nci sınıfa kadar olan minik öğrencilere yönelik kurslar ile velilere yönelik sanat ve eğitim kurslarına kayıt yaptırılabilir.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve 7’den 70’e tüm ilçe sakinleri için düzenlediği kurslarla Çayırovalıların hayatlarına dokunan Çayırova Belediyesi, bilgievleri ile velilere yönelik sanat ve eğitim kurslarına kayıtların başladığını duyurdu. 2 Eylül itibariyle başlayan kayıtlar kapsamında, çok sayıda Çayırovalı istedikleri alanlarda eğitim alabilecek. 2. sınıftan, 8. sınıfa kadar olan öğrencilerin, hem LGS sınavına hazırlık hem de ders takviyesi olarak faydalandığı bilgievlerinde kayıt süreci resmen başladı. Minik öğrenciler, Türkçe, Matematik, İngilizce, Sosyal ve Fen gibi temel derslerin yanı sıra bağlama, gitar, melodika ahşap, piyano, keman, drama ve resim gibi sanat dallarında da eğitim görebilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Bilgievlerine başvuru gerçekleştirebilir.

BİRÇOK ALANDA VELİ EĞİTİM KURSLARI

Öğrencilerin yanı sıra velilerin de sosyal hayatlarına katkı sunmak amacında olan Çayırova Belediyesi, veliler için de sanat ve eğitim kursları düzenliyor. Spor, Kur’an-ı Kerim, nakış, örgü, makrome, tel kırma, iğne oyası, bağlama, gitar, keman, piyano, resim, İngilizce, Almanca, Arapça, hat kursu, seramik, işaret dili, okuma yazma, ilkyardım, diksiyon ve aşçılık kurslarından diledikleri kursa kayıt yaptırabilecek veliler burada alacakları eğitimlerle kendilerini geliştirebilecek. Kayıt için gerekli olan belgeler ise kimlik fotokopisi olarak duyuruldu. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen Çayırovalılar, mahallelerindeki bilgievlerine başvuruda bulunabilir.