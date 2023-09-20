Genel olarak bilgisayardan ses gelmemesi ses kartınızın arızalanmasından kaynaklanır. Eğer bilgisayarınızdan ses gelmiyorsa ses kartınızda yazılımsal veya donanımsal bir sorun olabilir. Ses kartları bozulduğunda büyük oranda donanımsal değil yazılımsal bir sorundan dolayı bozulur. Eğer bilgisayarımdan ses gelmiyor diyorsanız bu yazımızda çözümünü bulabilirsiniz.

1. Çözüm Yolu

Bilgisayarın sol alt kısmında bulunan arama butonuna veya başlat butonuna basarak “Çalıştır” kelimesini aratın. Eğer bilgisayarınızda arama kısmı yoksa Çalıştır komutunu “Windows + R” tuşlarını kullanarak çalıştırabilirsiniz. Karşınıza gelen pencerede komut girme kısmına “devmgmt.msc” kodunu yazın. Karşınıza gelen Aygıt Yöneticisi kısmından Ses girişleri ve çıkışları sekmesine tıklayın. Giriş ve çıkışlarda bulunan tüm sekmeleri silerek bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ses kartınız yazılımsal bir sorun yaşıyorsa silinen dosyaları tekrar yükleyecek ve sorun düzelecektir.

2. Çözüm Yolu

Birinci çözüm yolunu denemenize rağmen bilgisayarınızdan hala ses alamıyorsanız yapanız gereken bir yol daha var. Yukarıda belirttiğimiz gibi tekrar Çalıştır sekmesini açın. Karşınıza gelen sekmede komut girilmesi gereken bölüme “services.msc” yazın. Karşınıza gelen ekranda Windows Ses Hizmetleri sekmesine tıklayın ve sağ tık yaparak hizmeti yeniden başlatın. Bu yöntem sayesinde ses hizmetleri yeniden başlatılacak ve yazılımsal sorun varsa bu sorunu giderecektir.

3. Çözüm Yolu

Yukarıdaki iki çözüm yolunu denemenize rağmen bilgisayarınızdan hala ses gelmiyorsa yapmanız gereken tek bir çözüm yolu kaldı demektir. İki adımda da gösterdiğimiz gibi Çalıştır sekmesini açın. Karşınıza gelen pencereye “services.msc” komutunu girin. Bu komut sonrası karşınıza gelecek sekmede bilgisayarınıza dünden bugüne yapılmış tüm güncellemeleri karşınızda göreceksiniz. Burada yapmamız gereken tüm güncellemeleri kaldırarak bilgisayarı tekrar başlatmak olacaktır. Büyük olasılıkla bu çözüm yolu sonrası bilgisayarınızdan tekrar ses alabileceksiniz. Ancak buna rağmen bilgisayarınızdan ses alamıyorsanız ses kartınızda yazılımsal değil donanımsal bir sorun bulunuyor demektir. Donanımsal sorunu bilgisayar üzerinden çözmeniz pek mümkün değil. Bu nedenle bilgisayarınızı en yakın teknik servise götürerek kontrol ettirmeniz gerekecek.