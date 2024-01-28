Bilim Gaziosmanpaşa bünyesinde hayata geçirilen çevrimiçi atölyeler, GOP TV ekranlarında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Gaziosmanpaşa atölyelerinde eğitimler yarıyıl tatilinde de tüm hızıyla sürüyor. Öğrenciler evdeyken de öğrenmekten geri kalmasın diye atölye bünyesinde çevrimiçi eğitimler düzenleniyor. Bilim Gaziosmanpaşa’nın uzman eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içerikleri, Gaziosmanpaşa Belediyesinin yayın kanalı olan GOP TV üzerinden öğrencilerle buluşuyor. Son olarak Doğa Bilimleri Atölyesi Eğitmeni Seher Yakupoğlu, dolaşım sistemi modellemesi ile öğrencilere uygulamalı eğitim verdi. Öğrenciler, Yakupoğlu’nun anlatımlarıyla ekran başında büyük kan dolaşımı ve küçük kan dolaşımını gözlemlemenin heyecanını yaşadı.

Bilim Gaziosmanpaşa’nın çevrimiçi atölyeleri önümüzdeki günlerde diğer eğitim içerikleriyle devam edecek.