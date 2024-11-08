Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı önemli değişimler sayesinde hem vücudunuzun hem de beyninizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapılan son araştırmalarda özellikle beslenmenin yaşlanma sürecindeki önemli etkileri açıklandı.

Harvard Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptıkları ortak çalışmalarda beslenme biçiminin beyin sağlığını nasıl etkilediği incelendi

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bulgularında, kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesinin yaşa bağlı beyin dejenerasyonuyla mücadelede güçlü bir strateji olabileceğini belirttiler.

Araştırmada beyin görüntülemesini kullanarak beynin biyolojik yaşını inceledi. Bu, beyin yaşının beynin sağlık durumunu yansıttığını ve genellikle bir bireyin gerçek yaşından önemli ölçüde farklı olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları, kan şekeri kontrolünü iyileştirmede faydalı olduğu söylenen Akdeniz tipi beslenme biçimini (Akdeniz diyeti) inceledi.

Beslenme biçimi bitki bazlı polifenoller açısından zenginse, kan-beyin bariyerini geçtiğinde ve beyin iltihabını azalttığında faydalı olacağı bilim insanları tarafından doğrulandı.

Ak deniz diyeti ve yeşil ağırlıklı beslenen insanlarda beyin yaşı olasılığın altında yaşlandığı gözlemlendi.