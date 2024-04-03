Birçok kişi gündelik hayatın stresinden bir nebze olsun uzaklaşmak ve derin bir nefes almak için çoğu zaman seyahat etmeyi tercih eder. Arş. Gör. Psikolog Simay Yılmaz, mutluluk hormonunu artırdığı bilinen seyahatin, bireylerin zihinsel ve duygusal gelişimine sağladığı katkıları anlattı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle okula ve işe ara verilen bu dönemde kendine vakit ayırmak isteyenler seyahat hazırlıklarına başladı. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Simay Yılmaz, kariyerimizdeki verimliliği artırmak için mola vermek gerektiğini aktardı.

“Dünya sorunlarımızın ötesine uzanıyor”

Arş. Gör. Simay Yılmaz, “Seyahate çıktığınızda sorunlarınızdan uzaklaşmış hissettiğiniz oldu mu? Veya başka bir ülkede uçsuz bucaksız okyanusa bakıp bize sıkıntı veren sorunların aslında dünyanın büyüklüğüne göre ne derece küçük olduğunu hatırladığınız? Veya tüm bunları düşünürken durumun aslında sanıldığı kadar kötü olmadığını, her şeyin bir şekilde çözüleceğini ve dünyanın bizim sorunlarımızın ötesine uzadığını düşündüğünüz?” sorularıyla okurları konu hakkında düşünmeye yöneltti.

Zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin yolu seyahat etmekten geçiyor olabilir

İnsanların tatile çıktıklarında kendilerini alışık olmadıkları farklı bir çevrenin içerisinde bulduklarını ve bu durumda da alıştıkları davranışların dışında hareket ettiklerini belirten Arş. Gör. Simay Yılmaz ,“Seyahatle birlikte gerçekleşen duyusal ve bilişsel uyarım kişilerin zihinsel sağlığı için de oldukça önemlidir. Geliştirici aktivitelerin ve deneyimlerin beyni uyarmaya yardımcı olduğuna dair pek çok çalışma mevcuttur. Yapılan yeni çalışmalara göre seyahat etmenin mutluluk hormonunu artırmasının yanı sıra günlük çevremizin alıştığımız yapısından farklı biçimlerde yeni öğrenmelere yol açan duygusal ve sosyal bir deneyim sunduğunu göstermektedir” sözleriyle durumu açıkladı.

“Seyahat zihinsel ve duygusal bir kaçış sağlar”

Hepimiz günlük hayatın stresinden ve yoğun iş temposundan kaçmanın yollarını aradığını ifade eden Simay Yılmaz ,”Seyahat amacıyla şehir veya ülke dışına çıkmak kişiye, zihinsel ve duygusal açıdan kaçış sağlayabilir. Başka bir şehre veya ülkeye seyahat etmek bakış açımızı şekillendirmemize ve sorunlarımızdan uzaklaşmamıza yardımcı olabilir” şeklinde devam etti.

“Stresi azaltıp gelişimi artırıyor”

Seyahat etmenin zihinsel sağlığa birden fazla açıdan iyi geldiğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Simay Yılmaz, “Bunlardan birisi olarak stresi azaltmasından söz edilebilir. Günlük rutinlerden uzaklaşmak, rahatlamaya ve yeniden enerji kazanmaya yardımcı olabilir. Rahatlamak, vücudun stres hormonu olarak da bilinen kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olabilir. Bir diğer faydası da kişide gelişimin artırmasıdır. Yeni yerleri, kültürleri veya dilleri keşfetmek yardımcı olabilir” dedi.

Kariyerinizdeki verimliliği artırmak için mola verin

Simay Yılmaz, yeni ve yabancı bir ortamda seyahat etmenin o ortamın zorlukları ile baş edebilmeyi öğrenip konfor alanının dışına çıkmanın başarı duygusunu ortaya çıkarabileceğini belirtti.