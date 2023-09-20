Bilişim teknolojileri, BT ile ilgili bir alanda en az lisans derecesine sahip bireyler için güvenli pozisyonlar sunan hızla büyüyen bir daldır. Mühendislikten desteğe kadar, bilgi teknolojisinin farklı bileşenleri ile ilgilenen bir dizi uzmanlık vardır. Sağlam teknik becerilere sahip olan öğrencilerin yanı sıra bilgi toplama ve veri yorumlama becerisi bu sektörde başarılı olacaktır.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Bilişim teknolojileri veya BT alanı, telekomünikasyon ve bilgisayar sistemlerinin desteklenmesi yönetimini ya da tasarımını kapsar. Bu alandaki bazı pozisyonlar arasında sistem analistleri, yazılım programcıları, bilgisayar bilimcileri, bilgisayar destek uzmanları, ağ ve veritabanı yöneticileri bulunmaktadır. BT alanındaki kariyerlerin çoğu, yazılım uygulamaları, ağlar ve bilgisayar donanımı bileşenleri ile ilgili operasyonel veya tasarım görevleri gerektirir. Profesyoneller sistemleri güvenilir ve verimli tutacak uygun bilgisayar ağlarını kurmak veya desteklemek için kuruluşlar ya da işletmelerle birlikte çalışır. BT bilginin oluşturulması, saklanması ve erişilmesinde kullanılan tüm yazılım ile donanımı kapsar. BT uzmanlarının birlikte çalışabileceği bazı teknolojilere Internet, ağlar, medya depolama aygıtları, veritabanları ve güvenlik duvarları verilebilir.

İSTEKLİ BT UZMANLARI İÇİN EĞİTİM BİLGİLERİ

Çoğu durumda istekli BT uzmanları ağ oluşturma, programlama, bilgi sistemleri yönetimi veya bilgisayar bilimi gibi teknoloji ile ilgili bir alanda lisans derecesine ihtiyaç duyarlar. Derecesi olmasa bile yardım masası pozisyonundaki deneyim, BT profesyonellerine mesleki eğitim veya profesyonel sertifika ile kariyerlerini ilerletmede yardımcı olabilir. Öğrenciler teknik teori, ağ oluşturma, programlama ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi edineceklerdir. Belli ana dallara bağlı olarak öğrenciler veritabanı yönetimi, sistem analizi, bilgisayar devresi, web sitesi geliştirme ve BT yönetimi hakkında da bilgi edinebilirler. Bir bilgisayar araştırması bilim adamı olarak pozisyon almak için, öğrencilerin muhtemelen doktora derecesine sahip olmaları gerekecektir.

IT SERTİFİKALARI

Neredeyse tüm yazılım ve donanım üreticileri, BT profesyonellerinin belirli teknolojilerdeki yeterliliklerini kanıtlamalarını sağlayan sertifika seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca iletişim, yazılım ve genel donanım teknolojilerinin ileri veya temel anlayışını kapsayan bir dizi endüstri standardı bilişim teknolojileri sertifikası vardır. Her ne kadar bu alanda kariyer yapmak için sertifikasyon her zaman gerekli olmasa da birçok işveren başvuru sahiplerinin bir tür yeterlilik sergilemelerini tercih eder. Profesyonel sertifikalar arasında Oracle Sertifikalı İş Ortağı, Sun Sertifikalı Java Programcısı, CompTIA’nın A + Sertifikaları, Cisco Sertifikaları ve Microsoft Sertifikalı Çözümler Uzman Bilgileri bulunabilir.