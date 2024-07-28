BİM, “Plastiksiz Temmuz” hareketinden de yola çıkarak mısır nişastasından üretilen biyobozunur torbaları, 29 Temmuz Pazartesi günü Türkiye’deki 11 binin üzerinde mağazasında müşterilerine hediye ediyor.İSTANBUL (İGFA) - BİM, sıfır atık hedefleri doğrultusunda “Plastiksiz Temmuz” hareketinden de yola çıkarak öncü bir adım atıyor ve mısır nişastasından üretilen çevre dostu torbaları 29 Temmuz Pazartesi günü müşterilerine hediye ediyor.

Tamamen biyo bileşenlerden oluşan torbalar geleneksel petrol bazlı plastik poşetlerden farklı olarak; topraktaki bakteriler, mikroorganizmalar, nem, ısı ve ışık etkisi ile biyolojik olarak parçalanabiliyor. Kullanım ömrünün sonunda tüm organik bileşenlerinin karbondioksit ve suya dönüşmesiyle ayrışıyor. Bu sayede, yüzde 100 biyobozunur torbalar bir yıl içerisinde hiçbir kalıntı bırakmadan toprağa dönüşüyor.

Son 5 yılda çeşitli verimlilik projeleri sayesinde ürün ambalajlarında plastik ve karton ham madde kullanımında ciddi bir azaltım sağlayan şirket, 2025 yılına kadar 820 ton kağıt ve 750 ton plastik ham madde kullanımını azaltmayı hedefliyor.

BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu da yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamanın BİM’in kuruluşundan bu yana öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

Dortluoğlu, BİM olarak plastik kullanımının azaltımı, atık yönetimi, geri dönüşüme ve döngüsel ekonomiye katkı alanlarında öncü uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması yönünde önemli bir farkındalık adımı atıyoruz ve toprakta çözünen, tamamen biyo bileşenlerden oluşan nişasta bazlı torbaları mağazalarımızda müşterilerimize hediye ediyoruz. Hep birlikte harekete geçtiğimizde ortaya çıkaracağımız etkinin dünyanın geleceğine ve plastik kirliliğine yönelik çözüme katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.