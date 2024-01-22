Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını resmi olarak duyurduğu toplantılarda, dikkatleri çeken bir ismin eksikliği göze çarptı. Cumhurbaşkanı'nın sağ kolu olarak bilinen ve AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önemli bir konumda bulunan Binali Yıldırım'ın adının yer almaması, parti içindeki rolü hakkında spekülasyonlara neden oldu. 7 Ekim tarihinde açıklanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu listesinde adının olmaması, Yıldırım'ın resmi bir görevinin olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.

Özellikle 2024 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlere yönelik aday tanıtım toplantılarında Binali Yıldırım'ın görünmemesi, AK Parti içindeki önemli bir figürün neden bu etkinliklerde yer almadığı konusunda merak uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri olarak bilinen Yıldırım'ın, parti içindeki rolünden çekildiği ya da başka bir göreve atanıp atanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl kurulan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti'nin başkanlığını üstlenen Binali Yıldırım'ın, son olarak eşi Semiha Yıldırım'ın dayısı Mehmet Sertbaş'ın Erzincan'daki cenaze törenine katılması ise dikkatleri çekti. Bu durum, Yıldırım'ın aktif siyasetteki rolünden uzaklaştığına dair iddiaları güçlendirdi. Parti içindeki sessizliğin ardında yatan sebepler hala netlik kazanmadı.