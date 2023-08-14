Bursa’da iki katlı bir binanın teras kısmı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kameralara yansıdı.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir binanın teras kısmında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı komple sararken, yoğun duman ilçenin birçok yerinden de görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle başlayan müdahalede yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangın kameralara da yansıdı.

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.