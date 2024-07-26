Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 26 Temmuz 2024 saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadesine yer verdi.

