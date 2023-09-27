Bingöl'de adliye binası önünde bir araya gelen avukatlar, Eski Denizli Barosu Başkanı Avukat Mehmet Erdal Çam'ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine karşı bir basın açıklaması düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de adliye binası önünde bir araya gelen avukatlar, Eski Denizli Barosu Başkanı Avukat Mehmet Erdal Çam’ın müvekkili Galip Özmen tarafından öldürülmesine karşı bir basın açıklaması düzenledi.

Eş zamanlı olarak gerçekleşen bu açıklamada, baro başkanları tarafından ortak bir metin okundu.

Bingöl Baro Başkanı Avukat Yusuf Ketenalp, açıklamada “Bir kayıp daha kabul edilemez. 180 bin avukat, barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği olarak, avukatlara yönelik şiddetin normalleşmesine izin vermemeye kararlıyız ve onurla, kararlılıkla ve asla vazgeçmeden ortak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.