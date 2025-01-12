Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar, Bingöl’ün de risk altında olduğunu belirterek gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı. 11 ili etkileyen depremin ardından Bingöl’de aylardır hazırlıklar yapılan kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği saat 00.15’te Bingöl Karlıova merkezli 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından çevre illerin de etkilendiği tespit edilerek, 8 ilden destek talep edildi. Amasya, Rize, Siirt, Samsun, Mardin, Van, Batman ve Sivas illerinden AFAD koordinesinde ekipler Bingöl’e sevk edildi.

Senaryo gereği, eski doğum hastanesinde gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarında birçok vatandaş enkaz altından çıkarılarak kurtarıldı. Eski kadın doğum hastanesini ziyaret ederek tatbikat alanında incelemelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, olası Bingöl depremini en az hasarla atlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

KAF VE DAF

Vali Usta, “Hepimizin bildiği gibi Bingöl Türkiye gündeminde KAF ve DAF hattının geçtiği deprem bölgesi. Bilim adamları, akademisyenler konuştukları zaman Bingöl’den, Karlıova’dan ve Yedisu’dan bahsetmedikleri takdirde yaptıkları bilgilendirmede eksik olduğuna dair bir algı var. Hakikaten Bingöl bir deprem bölgesi. Eninde sonunda burada bir deprem yaşanacak. Önemli olan depremin etkilerini en aza indirmek, hazırlıklı olmak. Biz de Bingöl Valiliği olarak AFAD başkanımızla konuştuk ve bölgesel tatbikatlardan birinin Bingöl’de yapılmasını ilettik. Gece itibariyle bölgesel tatbikat burada başladı. Senaryo gereği gece saat 00.15’te 7,5 büyüklüğünde Bingöl Karlıova Hacılar merkezli bir deprem yaşadık. Tam çalışma gruplarıyla Bingöl’de yerimizi aldık. Çevre illerin de bu depremden zarar gördüğünü tespit ettik ve bu kapsamda bize Adaklı ilçemize Samsun’dan, Genç ilçemize Mardin’den, Karlıova ilçemize Rize’den, Kiğı ilçemize Siirt’ten, kent merkezine Van’dan Solhan’a Batman’dan, Yedisu’ya Sivas AFAD müdürlüklerinden destek verildi. İnşallah deprem yaşamayız ama olası bir depremde de Bingöl insanının sağduyusu, tecrübesi, yapı stoğumuzun yeterliliğiyle depremin yıkıcı etkisini en az zararla atlatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

4 AY SÜREN HAZIRLIK

Tatbikata AFAD gönüllüsü olarak katılan ve bir anneyi canlandıran Maviş Bükey ise, “Bilindiği üzere Bingöl’de 7’nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Biz de 4 ay süren hazırlıklar çerçevesinde bu tatbikata katıldık. Birçok ekibimiz de buradaydı. Senaryo gereği ben anne rolünde oynadım. Duygularımı yansıtmaya çalıştım. Gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Tatbikata AFAD koordinesinde SAR Arama Kurtarma, AKUT ve AFAD gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşları da destek verdi.