Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda patlayıcı madde, ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Özel Harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz” adlı operasyon kapsamında noktasal istihbarat operasyonu başlatıldı.
Genç'in Yeniyazı köyü kırsalında yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 1 adet MG-3 makineli tüfek, 5 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 200 adet kenevir fidanı ve 100 metrelik sulama hortumu ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler daha sonra uygun prosedürlerle imha edildi.