Smoothie içerisinde birçok besin bulunduran sağlıklı içeceklerin başında gelmektedir. Bu içeceklertenbir bardak içmeniz yeterlidir. Gün boyunca tokluk hissi kazandıran smoothie ile sağlıklı ve dinç kalma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Yulaf ve Muzlu İçecek

2 yemek kaşığı yulaf, yarım bardak süt ve 1 adet olgun muzla hazırlanan içecek tarifini hazırlamak için blenderden geçirmek yeterlidir. Kısa sürede hazırlanan içecek hem lezzetli hem de doyurucudur.

Kahveli İçecek Tarifi

Hem sağlıklı hem de ilginç tariflerin yer aldığı smoothie tariflerinden biri de kahve kullanılarak hazırlanandır. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, yarım muz, yarım su bardağı kahve ve yarım su bardağı sütle hazırlanan kahveli içecek oldukça lezzetlidir.

Portakallı İçecek Tarifi

Portakalı mevsiminde tüketerek hem C vitamini alır hem de lezzetli bir içecek içebilirsiniz. Yarım muz, yarım su bardağı portakal suyu ve yarım su bardağı yarım yağlı yoğurtla hazırlanan tarifi blenderden geçirmeniz yeterlidir.

Misket Limonlu İçecek Tarifi

Misket limonu yağ yakıcı özelliği bulunması nedeniyle çok tercih edilen bir meyvedir. 1 adet muz, 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı misket limonu suyunu blenderde karıştırdıktan sonra içebilirsiniz.

Mango Konservesi Tarifi

1 su bardağı mango, 2 yemek kaşığı yoğurt ve bir tutam tarçın ekleyip mutfak robotundan geçirdiğiniz karışımı afiyetle içebilirsiniz.

Çikolatalı İçecek Tarifi

Çikolata sevenler için kolayca hazırlanabilen ve sağlıklı bir şekilde tatlı ihtiyacını karşılayan çikolatalı içecek tarifi için 1 su bardağı çikolatalı süt, 2 yemek kaşığı chia tohumu ve yarım muz kullanılmaktadır.

Çilekli İçecek Tarifi

Çilek sevenler için kolayca hazırlanabilen çilekli içecek tarifi için 1 adet muz, 10 adet çilek ve yarım su bardağı yoğurt kullanılmaktadır. Tüm malzemeler mutfak robotu teknolojisiyle çekildikten sonra afiyetle içebilirsiniz.

Lahana Suyu Tarifi

Yarım su bardağı lahana ve yarım su bardağı ahududu ve yarım bardak süt ile lezzetli bir smoothie hazırlayabilirsiniz.

Ispanaklı İçecek Tarifi

Ispanak demir açısından oldukça zengin bir besindir. Ispanak, muz, chia tohumu, vanilya ve yoğurt ile lezzetli bir karışım hazırlayabilirsiniz.

Avakadolu İçecek Tarifi

Yarım adet avakado, 1 adet muz ve 1 su bardağı süt ile sağlıklı ve lezzetli bir içecek hazırlayabilirsiniz.