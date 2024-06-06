Bursa'nın Karacabey ilçesinde sanal oyunda iletişim bilgileri ele geçirilen gencin adına 25 farklı yerden sipariş verildi. Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmadı.

Karacabey'in Esentepe Mahallesi'nde bir kişi 25 ayrı firmadan sipariş verdi. 25 farklı dükkandan sipariş ve kuryeler siparişin verildiği adrese geldi. Sipariş teslimatına çıkan kuryeler evin önünde toplanınca, olayın bir kurmacadan ibaret olduğu anlaşıldı. Siparişi veren kişinin ise adreste yaşamadığı öğrenildi.

Sipariş için gelen kuryeler adrese geldiklerinde kimse kapıyı açmayınca telefonla ulaşılan kişi “Ben kimseye sipariş vermedim. Benim adıma başka birileri sipariş veriyor. Lütfen kimse dikkate almasın” diye cevap verdi.

Yaşanan duruma kuryeler tepki gösterirken, döner salonu işletmecilerinden Ahmet Göçtürk, “Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu bir şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır” şeklinde konuştu.

Öte yandan, sipariş verilen telefonun sahibi 18 yaşındaki Arda O. isimli gencin sanal ortamda oynadığı oyundan adres ve telefon bilgilerinin ele geçirilmesiyle hakkında asılsız ihbar ve siparişlerde bulunulduğu gerekçesiyle babası Soner O. ile birlikte Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA