Daha önce farklı esnafların da katılım gösterdiği kampanyada Yasin Aydemir, bir günlük kazancını Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine bağışladı. Bu anlamlı destek, İnegöl esnafının duyarlılığını ve birlik ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir, yönetimiyle birlikte Aydemir’i ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Demir, “Gazze’de yaşanan zulüm hepimizin yüreğini yakıyor. İnsanlar açlıktan ölüyor, çocuklar ekmek bulamıyor. İnegöl halkı ve esnafları her zaman olduğu gibi yine üzerine düşeni yapıyor. Depremde, yangında, afette nasıl en önde yer aldılarsa şimdi de Gazze için aynı duyarlılığı gösteriyorlar” dedi.

İnegöl’deki esnaf odaları da kampanyaya verdikleri destekle dikkat çekiyor. Odaların bu duyarlılığı, İnegöl’ün toplumsal dayanışmada her zaman ön safta olduğunu bir kez daha gösterdi.

“Bir Günlük Kazanç, Bir Ömürlük Umut” kampanyasıyla toplanan yardımlar, Gazze’deki kardeşlerimize umut ve nefes olmaya devam ediyor.