2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler için 2 milyon 376 bin 21 denetim gerçekleştirilirken, 447 bin 978 sürücüye işlem yapıldı. Aynı yıl 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.

9-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde:

Hız sınırını aşan 112 bin 899 sürücü,

Periyodik araç muayenesini yaptırmayan 23 bin 699 araç,

Emniyet kemeri takmayan 23 bin 95 sürücü,

Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 13 bin 391 kişi,

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 araç tespit edildi.

Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde sesli veya ışıklı uyarı cihazı (çakar) kullanan 52 araca işlem yapıldı.