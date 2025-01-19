2024 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler için 2 milyon 376 bin 21 denetim gerçekleştirilirken, 447 bin 978 sürücüye işlem yapıldı. Aynı yıl 592 otobüs, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karıştı.
9-16 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde:
- Hız sınırını aşan 112 bin 899 sürücü,
- Periyodik araç muayenesini yaptırmayan 23 bin 699 araç,
- Emniyet kemeri takmayan 23 bin 95 sürücü,
- Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 13 bin 391 kişi,
- Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 araç tespit edildi.
Ayrıca, mevzuata aykırı şekilde sesli veya ışıklı uyarı cihazı (çakar) kullanan 52 araca işlem yapıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ