Osmangazi Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve sağlığını tehdit eden metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda Hamitler Mahallesi Tepe Sokak’ta bulunan bir metruk binayı yıktı. Yıkım öncesi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına tüm güvenlik önlemleri titizlikle alındı. Yıkımın ardından çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek alandan temizlendi.

Belediye yetkilileri, mahalle sakinlerinin huzurunu ve güvenliğini sağlamak adına metruk binaların, yasal çerçevede yıkılmaya devam edeceğini belirtti.