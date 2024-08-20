Çevre kirliliğine karşı titiz bir yaklaşım benimseyen İnegöl Belediyesi, hem temizlik çalışmalarına yoğun mesai harcıyor hem de kirliliği önlemek amacıyla çeşitli önlemler alıyor. Bu doğrultuda, denetimler, ihbarlar ve modern teknolojik altyapı kullanılarak çevre kirliliğine neden olan kişiler tek tek tespit edilip cezalandırılıyor.

Araçlardan sigara izmariti veya çöp atılmasından evsel çöplerin çöp günü dışında bırakılmasına ve sanayi ile üretim atıklarının düzensiz bir şekilde çevreye atılmasına kadar pek çok konuda bugüne kadar 160 kişiye ceza kesildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE 7/24 MÜCADELE

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Zabıta Müdürlüğünce sağlıklı ve temiz bir çevre için gerekli denetim ve işlemler 7/24 esası ile sürdürülüyor. Gerek sivil gerek resmi gerekse de yeni oluşturulan ve şehrin tüm ana arterlerinin 7/24 canlı olarak takip edildiği İzleme Değerlendirme Merkezi üzerinden yapılan denetimlerle çevre kirliliği ile mücadele ediliyor. Bu sayede; araçlardan atılan izmarit, peçete, içecek kabı vb. çöpler tespit ediliyor. Yine evsel çöp ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişi güzel atılması, sanayi ve üretim tesisi civarındaki kirliklerle ilgili tespit ve işlemler de hem denetimler hem kurulan dijital altyapı sayesinde yapılmaktadır. Yapılan tespit ve denetimlerde 68 araçlardan seyir esnasında çöp atıldığı, 64 sanayi ve üretim tesislerinden atılan atıklar ve 28 diğer evsel ve işyerlerinden kaynaklı çöpler ile ilgili tespit gerçekleştirilerek cezai işlemler uygulanmıştır.”