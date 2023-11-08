İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda Suriyeli göçmenlerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. Bu sayı, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin 3 milyon 254 bin 904, ikamet izni olan Suriyelilerin 1 milyon 129 bin 614 ve Uluslararası Koruma Kapsamında Kalanların 259 bin 468 olduğu bilgisini içeriyor.

Bakan Yerlikaya, terörle mücadele konusunda da önemli bilgiler verdi. Ülkemizin terörle mücadelesine odaklanan Bakan, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Buna göre, PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar sonucunda terör faaliyetleri ciddi bir şekilde azaldı. Bu operasyonlar kapsamında 721 terörist etkisiz hale getirildi, binlerce şüpheli gözaltına alındı ve birçok kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, FETÖ'ye yönelik de 5 bin 875 operasyonun gerçekleştirildiği ve 8 bin 286 şüphelinin gözaltına alındığı, 1343 kişinin tutuklandığı, 1400 kişinin ise adli kontrol kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Terörle mücadeledeki başarıların yanı sıra, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi verildi. DEAŞ'a karşı 1149 operasyon sonucunda 227 teröristin etkisiz hale getirildiği, sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği ve birçok şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Aynı zamanda, ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarla da mücadele edildi. Bu operasyonlar sonucunda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütünün çökertildiği ve 1800 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Deprem sürecinde de bağış kampanyalarının düzenlendiği bilgisi paylaşıldı. Toplamda 122 milyar 180 milyon 741 bin 728 TL bağış toplandığı ve bu miktarın 64 milyar 592 milyon 101 bin 78 TL'sinin depremzedeler için harcandığı ifade edildi. Kalan miktarın da depremzedelere yardım için kullanılmaya devam edildiği belirtildi.