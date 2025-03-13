Tasfiye olunacak alacaklarda, Ocak 2025 itibarıyla ticari kredilerde en yüksek oran inşaat sektöründe olurken, bireysel kredilerde de tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 44 artarak 4,1 trilyon TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 26 milyar TL’lik bireysel kredinin 15,8 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler1 Ocak 2025 itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 17.150 milyar TL oldu.

Nakdi kredilerin 16.540 milyar TL’si bankalar (64 banka), 236 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri (21 finansal kiralama şirketi), 195 milyar TL’si faktoring şirketleri (48 faktoring şirketi) ve 178 milyar TL’si finansman şirketleri (24 finansman şirketi) tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar 2025 yılı ocak ayı itibarıyla 398 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların 377 milyar TL’si bankalara; 12 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine, 6 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 4 milyar TL’si de finansman şirketlerine aittir. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Ocak 2025 itibarıyla, bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 2,3 oldu.

Ticari krediler yüzde 32 artarak 13 trilyon TL oldu. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 76 düzeyinde gerçekleşti.

Ticari krediler içinde imalat sanayi yüzde 31 ile en yüksek paya sahip sektör oldu. Payı yüzde 10 ve üzerinde olan diğer ana sektör ise toptan ve perakende ticaret sektörü oldu.

Ocak 2025 itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,8 ile inşaat sektörü oldu.

Bireysel krediler 4 trilyon TL’yi aştı

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler, yüzde 44 artarak 4,1 trilyon TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 99’u bankalar tarafından kullandırılırken, finansman ve finansal kiralama şirketleri tarafından kullandırılan 26 milyar TL’lik bireysel kredinin 15,8 milyar TL’si taşıt kredilerinden oluştu.

Bireysel kredilerin yüzde 48’ini kredi kartları, yüzde 25’ini ihtiyaç kredileri, yüzde 13’ünü konut kredileri, yüzde 2’sini taşıt kredileri ve yüzde 12’sini kredili mevduat hesabı oluşturdu.

Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşti.