Dünya mobilya sektöründe hatr-ı sayılır bir yeri olan İnegöl’de, il olacak mı olmayacak mı? tartışmalarının gölgesinde bir şeyler deneniyor.

Denemeyi yapanların kahramanları yine girişimci iş insanları..

“Mobilyanın başkenti” sloganıyla 110 ülkeye ihracat yapan bu ilçenin sessiz kahramanları bu sıralar farklı bir telaş yaşıyor. Nedir bu telaş?, nedir bu heyecan? Diyorsanız hemen paylaşalım..

İlçede koltuk üretiminde kendisini kabul ettirmiş işadamlarından Haluk Özbek, kurucusu olduğu Erhun Metal firması bünyesinde kısa menzilli elektrikli bir otomobil üretmek için kolları sıvadı. Amperino ismi verilen aracın ilk test sürüşleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Şık bir tasarımı olan araç tamamlandığında bana göre ülkemizin en gösterişli ve en teknolojik otomobilleri arasında ilk sıralarda yer alacak. Firma ortaklarından Yakup Cansever’in takip ettiği yerli otomobil projesinde 2024, seri üretim yılı ilan edilmiş.

Diğer bir girişim ise yat ve tekne üretimi alanında gerçekleşiyor. İlçenin tanımış kerestecilerinden iş adamı Yusuf Seçkin, yeniliklere açık bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Sandalye üretimi ve hizmet sektöründe de başarılı olan iş adamı, şimdilerde ise 2. OSB’de kurduğu tesiste yat ve tekne üretimine başladı. Lüks yatların üretimini yapmaya niyetli olan Yusuf Seçkin, kurduğu fabrikaya yat havuzu da yaptırmış. Milyonluk teknelerin yapımları tamamlanmış, edindiğim bilgilere göre denemelerden de başarıyla çıkmış. Tekne merakı olan Türkiye’nin ve dünyanın zengin iş adamlarına satışı yapılacak tekneler, benzerlerine göre daha donanımlı ve daha teknolojik özelliklere sahip olacak.

Benzer bir hamlede İnegöllü genç ağabey kardeşler olan Alperen ve Furkan Avcı tarafından kurulan Hunters Yacht firmasından geldi. Japon devi Toyota’nın dikkatini çeken lüks yat denize indirildi ve testlerden başarıyla çıktı.

Diğer bir girişim ise yine cam sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Mehmet Döngel tarafından gerçekleşiyor. Son yıllarda doğa turizmimin rağbet görmesi ve pandemi sonrası kırsala kaçışın hikayesinden etkilenen işadamı, çekme karavan fabrikası kurdu. Kurduğu tesiste kısa sürede büyük mesafe kat eden girişimci, seri üretime bile başladı. Aldığım bilgilere göre şu an siparişlere bile yetişmekte zorluk yaşıyorlar. Yine ilçede bazı girişimler, son yılların popüler evleri olan bungalow tarzı yaşam alanları da üretiyor.

Bu ve bunun gibi akıllı yatırımlar İnegöl’ü önümüzde ki dönemde daha önemli bir yere taşıyacaktır. Bir yandan mobilya, diğer yandan dünyanın hızlı değişimine ayak uyduran sektörel yatırımlar, İnegöl’ün il olmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bursa’dan yaptığım bu gözlemlerden daha fazlası var aslında İnegöl için söylenecek. O yüzden kocaman bir alkışı hak ediyorlar. Bize tebrik etmek size ise bu kahramanları ödüllendirmek yakışır. Köşe yazımı paylaşarak İnegöl’ün bu örnek girişimci ruhunu daha büyük kitlelere duyurmanız dileğimle…