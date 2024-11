Birleşik Metal İşçileri Sendikası'nın Balıkesir'de yeni örgütlendiği Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ işyerinde işçilerin en temel ve Anayasal hakkı olan sendika hakkına erişimi engellenmeye çalışılıyor. İşverenin sendika düşmanı tutumu fabrikanın önünde basın açıklamasıyla protesto edildi.BURSA (İGFA) - Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, Gökhan Aydın başkanlığındaki Bursa Şubesi yöneticileri, işyeri temsilcileri ve sendika haklarına sahip çıkan Ekos işçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eylemde, Genel Örgütlenme Sekreteri tarafından açıklama yapıldı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş işyerinde 2024 yılının Haziran ayında sürdürdüğümüz örgütlenme çalışmaları sonucu işyerinde yasanın aradığı üye sayısına kısa sürede ulaştıklarını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çoğunluk tespiti için başvurdukları kaydedilen açıklamada, EKOS’taki Anayasal hakka saygı duyulması istendi.

Fabrika önünde işçilere seslenen Birleşik Metal iş Sendikası Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, Ekos işvereninin yetki başvurusu sonrasında 100’e yakın işçi alarak yetkiyi engellemeye çalıştığını ancak başaramadığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Bakanlık, sendikamızın Ekos’ta toplu iş sözleşmesi yapabilmek için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu tespit etti. İşveren, yıllardır düşük ücretlerle ve insan onuruyla bağdaşmayacak koşullarda çalıştırılan işçilerin Anayasal haklarına saygı duymak yerine, önce örgütlenmede öncü olan 8 arkadaşımızı işten çıkarmaya kalkıştı. Sendikamızın ve üyelerimizin kararlılığı üzerine geri adım atmak zorunda kalan işveren, işçilerin sendikal haklarına kavuşmasını geciktirmek amacıyla sendikamızın yetkisine itiraz ederek Ekos işçilerinin iradesini hiçe saymaya kalkıştı. Ekos işvereni, işyerinde sayısal anlamda sendikanın çoğunluğu olduğunu bilmesine karşın süreci uzatma yoluna gitti. Çalışanlarına aslında sizin hakkınızı tanımıyorum, iradenize saygı duymuyorum, demiş oldu. Buna karşın işverenin kullandığı bu hakkın her ne kadar bizim için olumsuz sonuçları olsa da karara saygı duyarak sürecin neticelenmesini bekleme kararı aldık" diye konuştu.

Ekos işverenine bir kez daha seslenene sendika yöneticileri, "Sendikamız ve üyelerimiz mücadeleye hazırdır. Ekos’ta üyelerimizin sendika hakkına müdahale anlamına gelecek her türlü girişime karşı demokratik tepkimizi her an ortaya koyabileceğimizi hatırlatmak istiyoruz. Umuyoruz ki bu hatalarında da döneceklerdir. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının ortaya koyduğu gibi sendikanın yetkisine itiraz edilmesi, sendikal hakların engellenmesi ve bir hak ihlali anlamı taşıyor. Hem Anayasal hakkımızı tanımayacaksınız hem de üstüne “Çalıştığınız bölümü kapatacağız, başka ile taşıyacağız” diyerek sendikanın örgütlülüğünü zayıflatmaya kalkacaksınız! Buna sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin" dedi.