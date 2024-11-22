UEFA Uluslar Ligi A/B play-off aşamasındaki A Millilerin rakibi Macaristan ile oynayacağı maçların tarihleri belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın A ligine yükselmek için play-off rakibi çekilen kurayla belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart 2025'te, rövanş ise 23 Mart 2025'te oynanacak.

Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.



A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.