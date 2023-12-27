İhlas Holding İnşaat Grubu, bölgede hayata geçirdiği Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde daire teslimlerine 1 yıl erken başladı. Bugüne kadar 25 binin üzerinde aileyi ev sahibi yapan şirket, satışların devam ettiği her iki projede cazip ödeme fırsatları ve hemen teslim imkanı sunuyor.

İstanbul’da planlı şehirleşme ve kent yaşamının başarılı örnekleri arasında yer alan Ispartakule’nin en yeni projeleri Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10’da 1 yıl erken teslim sevinci yaşanıyor. Bölgenin en büyük yatırımcısı olan ve bugüne kadar 8 projeyle Ispartakule’de yaklaşık 6 bin konut üreten İhlas Holding İnşaat Grubu, hemen teslim fırsatı ve cazip ödeme alternatifleriyle ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Teslimleri 1 yıl erken gerçekleştirilecek Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projeleri, İstanbul’un en sağlam bölgelerinden Ispartakule’de, radye temel, tünel kalıp ve taşıyıcı perde duvar sistemleriyle hayata geçirilirken site sakinlerine eşsiz bir lokasyon avantajı da sunuyor. Her iki proje de TEM Otobanı, Yüksek Hızlı Tren, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ve Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devlet yatırımlarına çok yakın bir mesafede konumlandırılıyor.

“Müşterilerimizden güzel dönüşler aldıkça çalışma azmimiz o kadar çok artıyor”

İhlas Holding İnşaat Grubu olarak çok mutlu olduklarını belirten Bizim Evler Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli, “Bizden ev alan müşterilerimize evlerini erkenden teslim ediyoruz. Aralık 2024 yılında teslim edeceğimiz evlerimizi Aralık 2023 yılında erkenden teslim ediyoruz. Bu sefer 3 ay, 6 ay değil tam 1 sene önceden evlerimizi teslim ediyoruz. Bu başarının altından yatan neden müşterilerimize kazandırıyoruz. Müşterilerimizden güzel dönüşler aldıkça bizim çalışma azmimizde o kadar çok artıyor. 2023 yılında birçok şey yaşamamıza rağmen bizler verilen teminatları yerine getiriyoruz. Müşterilerimize kolay ödeme fırsatları sunarak projelerimize devam ediyoruz. Bizler güzel dönüşler almasaydık Bizim Evler 9 ve 10 projelerini yapamazdık. Bizler güzel projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bulunduğumuz bölge Ispartakule Bahçeşehir birçok devlet yatırımının birleştiği nokta”

Bizim Evler 9 ve 10’nun avantajlarından bahseden Değerli, “İstanbul çok değerli bir şehir. Bizim bulunduğumuz bölge Ispartakule Bahçeşehir birçok devlet yatırımının birleştiği nokta. Projemiz Kuzey Marmara otoyolu, Kanal İstanbul, Metro, Tren gibi ulaşım yerlerine yakın. Bunlarla beraber zemin sağlam. Depreme dayanıklı radya temel ve tünel kalıp şeklinde inşa ediyoruz. Bunların dışında aile ile vakit geçireceğimiz sosyal alanlar, kapalı otopark, elektrikli araç şarj istasyonları gibi projeler üretiyoruz. Bu zaman kadar Bizim Evler 1’den başlayıp 9 ve 10 projelerini yapmak bizler için gurur meselesi. Bizler durmadan bildiğimiz yoldan devam edip müşterilerimizi mutlu etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz firmaya güveniyoruz ve projelerini her zaman erken teslim ediyor”

Evlerini 1 sene öncesinde teslim aldıkları için mutlu olduklarını belirten Ebru Demirer, “Bu projeyi tercih etmemizdeki en büyük amaç, aile yapısı olması, sosyal alanlarının olması gibi seçenekler bizi cezbetti. Biz firmaya çok güveniyoruz. Her zaman erken teslim ediyorlar. Bizim Evler 4 projesinde kayınvalidem oturuyor oda erkenden teslim almıştı. Armutlu ve Kuzuluk’da yerlerimiz mevcut. Erkenden teslim almak bizi şaşırtmadı diyebiliriz” dedi.

“Evlerimizi erkenden almak bizi şaşırtmadı”

Evlerini almanın verdiği mutluluğu paylaşan Vahap Demirer, “Evlerimizi erkenden almak bizi şaşırtmadı. Normalde 1 sene sonra teslim alacaktık şimdi 9 ay içerisinde evlerimizi teslim alıyoruz. Projenin bölgesi çok güzel. Özellikle sakin olması ve ulaşımın güzel olması bizi cezbetti diyebiliriz” dedi.

“Bizim Evler 9 projesini tercih etmemizdeki sebep aile kavramının olması”

Projeyi beğenerek aldıklarını belirten Yusuf Sarıhan, “Evleneli yaklaşık 3 ay oldu. Evlenmeden önce zaten ailem ile birlikte Bizim Evler 2’de oturuyorduk. Projeleri çok beğeniyoruz. Bir yıl erken almak bize büyük avantaj sağladı. Burayı tercih etmemizdeki sebep, projenin aile öncelikli bir site olması” dedi.

Aldıkları evin heyecanını paylaşan Havva Sarıhan, “Burası ailelerin tercih edebileceği bir proje. Daha önce İhlas Marmara evlerinde oturuyordum. Tekrar İhlas’ın yaptığı ailelerin tercih ettiği projede oturmak mutluluk veriyor. Buranın en güzel avantajı, havası temiz, peyzajı güzel, çocuklar için uygun, depreme dayanıklı” dedi.

Ispartakule’nin son incisi Bizim Evler 11

İhlas Holding İnşaat Grubu, Ispartakule’de Bizim Evler 9 ve 10 projelerinde ailelere erken teslim sevinci yaşatırken, Bizim Evler 11’de de inşaat çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere alternatif büyüklüklere sahip 582 daire ve 55 cadde dükkanının yer alacağı Bizim Evler 11 projesinde kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, geniş peyzaj alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru, futbol-voleybol - basketbol sahaları, süs havuzları ve tenis kortu gibi sosyal donatıları ile site sakinlerinin kullanımına sunuluyor. Devlet yatırımları ve ulaşım akslarının tam merkezinde konumlandırılan Bizim Evler 11, eşsiz Küçükçekmece Gölü manzarasıyla da benzersiz bir hayata davet ediyor.