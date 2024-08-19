Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: Eylül 1910

Kurucusu: S. Duncan Black, Alonzo G. Decker

Sanayisi: Elektrikli el aletleri , ev geliştirme ürünleri, donanım, bağlantı teknolojisi

Ana Merkezi: Towson , Maryland , ABD

Önemli Kişiler: Nolan D. Archibald (ceo)

Ürünleri: Elektrikli el aletleri

Çalışan Sayısı: 27.000

Resmi Sitesi: http://www.blackanddecker.com/

Black & Decker Hakkında Bilgi

Black & Decker şirketi, Maryland, Towson’da bulunan elektrikli el aletleri , aksesuarlar, donanım, ev geliştirme ürünleri ve teknoloji tabanlı tutturma sistemlerinin bir Amerikan üreticisidir. 1910 yılında kurulan bu şirket dünya çapında hizmet vermektedir.

Black & Decker Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Black & Decker Tarihçesi

1910 – Black & Decker, S. Duncan Black ve Alonzo G. Decker tarafından Baltimore’da küçük bir makine dükkanı olarak kuruldu . Yedinci sınıf eğitimi almış olan Decker, 1906’da Black ile bir araya geldi; çünkü Rowland Telegraph Co.’da 23 yaşındaki işçiler vardı.

1917 – Black & Decker, bilinen, taşınabilir elektrikli matkap icat etti, bir kabza ve tetik anahtarını birleştiren ve elle tutulan matkap için patent alındı. Altıgen olan logosu, 1912’den 2014’e kadar kullanıldı; Altı köşeli bir somunu ve evrensel bir bağlayıcıyı temsil etmektedir.

1917 – Uzun yıllardır, tasarım direktörü Glenn Calvin Wilhide, Walter Gropius’un arkadaşı ve günümüzün önde gelen endüstri tasarımcılarıydı. Wilhide, Black & Decker için birçok ABD patenti sundu.

1917 – Matkap üzerindeki tabanca tutma yeri ve tetikleme düğmesi için bir patent aldı. İlk fabrika Towson’da açıldı; Şirketin halen merkezi bugün orada.

1928 – Ohio , Cleveland’daki Van Dorn Electric Alet Şirketi’nden satın aldı.

1936 – Ortak borsa New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başladı.

1941 Ağustos – Patent (Wilhide tarafından açıldı) bugün bilinen ünlü matkap olan USD129046 S taşınabilir bir güç tahrikli takım ünitesi için verilmiştir.

1943 – Şirkete verilen Dünya Savaşı’ndaki dört atıftan biri olan üretim için Ordu-Deniz Kuvvetleri “E” Ödülü aldı.

1949 – İlk Black & Decker ABD markası 1945’te dosyalanmasından dört yıl sonra verildi.

1960 – Edinilmiş DeWalt gelen Amerikan Machine ve Döküm.

1975 – Francis P. Lucier başarılı Alonzo G. Decker, Jr. yönetim kurulu başkanı, ilk kez bir aile üyesine görev vermedi.

1984 – General Electric Company’den satın alınan küçük ölçekli cihaz işi.

1986 – Nolan D. Archibald , icra başkanı seçildi.

1989 – Kwikset, Price Fister muslukları, Molly duvar ankrajları, POP perçinler, True Temper golf sopa mili ve diğer tüketici ve ticaret ürünleri markalarını içeren Emhart Corporation’ı satın aldı.

2000 – Alonzo G. Decker, Jr, yönetim kurulundan istifa etti.

2010 – Black & Decker, Stanley Works’le birleşerek Stanley Black & Decker oldu.

2017 – Black & Decker Craftsman’ı Sears’dan satın aldı.

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