Medicana Bursa Hastanesi'nden Diyetisyen Veysel Ciğerli, boğaz ağrısının virüs, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer çevresel faktörler tarafından tetiklendiğini söyledi. Viral enfeksiyonların yol açtığı boğaz ağrısının, tıbbi tedaviye rağmen çoğu zaman kendiliğinden geçtiğini belirten Ciğerli, bakteriyel enfeksiyonlar için ise antibiyotik tedavisi ve besin takviyelerinin etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, dinlenme, yeterli uyku ve yüksek sesle konuşmaktan kaçınmanın da boğaz ağrısıyla mücadelede önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Boğaz ağrısını hafifleten ve ağrıya iyi gelen besinler hakkında bilgi veren Ciğerli, "Sık sık su tüketimi boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önlemektedir. Zencefili 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp sabahları tüketebilir. Asetik asit içeriğinden dolayı sirke boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. 1 çay bardağı ılık suya atılmış 2 çorba kaşığı sirke ile gargara yapmak yeterli olacaktır. İyotsuz tuz ile yapılan gargaranın bakteriler ile savaşmada etkilidir. 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atılarak hazırlanabilir" dedi.

Antienflamatuvar özelliğiyle ıhlamurun iltihaplanmayı önlediğini sözlerine ekleyen Ciğerli, "Ihlamur iltihaplanmayı önler ve doğal antienflamatuvar özellik gösterir. Ihlamur çayı tüketimi de boğaz enfeksiyonlarıyla başa çıkmada etkili olacaktır. Soğan ve sarımsak da en güçlü doğal antibiyotik kaynaklarındandır. Bu besinlerin tüketimi hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada son derece önemlidir" şeklinde konuştu.