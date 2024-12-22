

Adana ilinden Bursa'ya kaçak silah getirileceği yönünde ihbar alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnegöl girişinde önlem aldılar. Ekipler ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdukları aracı didik didik aradılar. Aramalarda bagajda koliler halinde 150 adet Suikast silahı diye tabir edilen 150 adet kaçak tabanca ele geçirdiler. Araç sürücüsü D.Ö. İsimli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. Silahlara el konuldu.

KAYMAKAM AÇIKLADI

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan operasyonu sosyal medya hesabından şu ifadelerle açıkladı; KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından “Ruhsatsız Silah Taşıyanlara” yönelik olarak yapılan çalışma sonucunda durdurulan şüpheli bir araçta, 1️⃣5️⃣0️⃣ adet el yapımı tabanca ele geçirilmiş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiştir. Ruhsatsız silah taşıyanları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Kahraman mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

Kaynak: HABER MERKEZİ