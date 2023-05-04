Bolu Rotary Kulübü, “12. Toplum Liderleri Geliyor" ufuk geliştirme programını tamamladı. Kulüp, her yıl olduğu gibi bu yıl da konusunda uzman konuşmacıları ve liderlik geliştirici konuları ve sunumları üniversite öğrencileri ile buluşturdu.BOLU (İGFA) - Bolu Rotary Kulübü 2022-2023 Başkanı Aydın Biçer, Toplum Liderleri Geliyor projesinin önemini belirttikten sonra sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu eğitim projesi, kulübümüzün gelenekselleştirdiği ve her yıl özellikle eğitim fakültesi öğrencileri ile bir araya geldiği bir projesidir. Bu yıl Kulübümüzden 8 üyemiz ve akademisyenlerden oluşan bir ekip ile oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlandık. Tüm Türkiye ve yurtdışından, pek çoğu eğitim fakülteleri öğrencilerinden oluşan 250 kişilik yoğun bir katılımcı ile programımızı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önceki seminer programlarımız ile 2000’e yakın gencimizin hayatlarına dokunduk ve onların da hayatlarında, ailelerinde, işlerinde belki bir küçük çocuğun, belki bir öğrencinin hayatını, kaderini değiştirmesine vesile olduk. Umuyoruz ki tüm katılımcıların kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunduk. İnanıyoruz ki önümüzdeki yıl da bu yoğun katılım artarak devam edecektir.”