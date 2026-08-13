Olay, Mengen ilçesine bağlı Gökçesu Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’nde müşterek bir arsada tek katlı evi bulunan Ramazan Çelik’in bahçesine akrabaları Tayfun Sönmez ve babası Tahsin Sönmez kendi paylarına düşen küçük bir alanı telle kapatmak istedi. Daha öncedenden de aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık olduğu öğrenilen Çelik ve Sönmez ailelerinin, sözlü tartışması alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Ramazan Çelik evinde bulunan tüfekle baba ve oğlunu vurdu. Silah seslerine duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ramazan Çelik olayın ardından kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Tayfun Sönmez ve Tahsin Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcısı’nın cenazeleri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kayıplara karışan Ramazan Çelik’i yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA