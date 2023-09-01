Kara yolu yakınındaki bir ormanda meydana gelen olay büyük bir endişe yarattı. Olayın merkezinde, 5 tefeci ile borç ilişkisi bulunan O.S. ve E.N. yer aldı. Tefeciler, borçlarını tahsil etmek için bu iki kişiden alacaklarını talep etti, ancak istedikleri yanıtı alamayınca durum daha da karmaşıklaştı.

Tefeciler, O.S. ve E.N.'yi iki ayrı otomobil ile ormanlık alana götürdüler. Burada, maalesef şiddetin dayanılmaz boyutlarına ulaşıldı. O.S. ve E.N., tefecilerin acımasız saldırısına maruz kalarak ciddi şekilde dövüldü. Bu korkunç saldırının ardından, şüpheliler, O.S. ve E.N.'yi ormanda terk edip kaçtılar.

Neyse ki, darp edilen bu iki mağdur, büyük bir çaba ile ormandan kendi başlarına çıkarak hastaneye ulaştılar. O.S. ve E.N. tedavi altına alındı, ancak yaşadıkları korkunç deneyim, yerel polis birimine bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, O.S. ve E.N.'nin ifadelerini alarak bu vahim olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.