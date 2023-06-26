BIST 100 endeksi, bayram öncesindeki son tam iş gününde yüzde 2,63 artışla 5.740,58 seviyesine çıkarak rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sadeleşme mesajının sonrasında borsada rekor seviyeye ulaşıldı. Güne yüzde 1,10 yükselişle 5.644,33 puandan başlayan BIST 100 endeksi, bayram öncesindeki son tam işlem gününde 5.740,58 seviyesine çıkarak rekor seviyeyi gördü. Endekste günlük yükseliş yüzde 2,63'ü aştı. Borsa İstanbul, Kurban Bayramı arefesi nedeniyle yarın saat 13:00'e kadar açık olacak.