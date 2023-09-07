Botulinum toksin (botoks) uygulamasında uygulanan doz ve yapıldığı yer oldukça önemlidir. Eğer uygulama alanında dozlarda veya yerlerinde farklılıklar gerçekleştiriyorsak, mimikleri tamamen dondurmak söz konusudur. Fakat günümüzde tercih etmediğimiz doğal olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Her hastanın ihtiyacı ve talebi de birbirinden farklılık göstermektedir. Doğal olarak gerçekleştirmiş olan bir botulinum toksin, mimiklerimizin uygun şekilde düzeltilmesi söz konusu olmaktadır, kaybolması değildir.