Nilüfer Belediyesi’nin çalışanları arasında düzenlediği ve personelin 96 takımla yoğun katılım gösterdiği Birimlerarası Bowling Turnuvası’nda şampiyon Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü-2 takımı oldu.

Nilüfer Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği spor aktivitelerinden biri olan bowling turnuvası bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Heyecan dolu turnuvada 23 ayrı müdürlükten takımlar ile meclis üyeleri ve Nilbel A.Ş. çalışanlarından oluşan 96 takım, şampiyonluk mücadelesi verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de turnuvanın açılış maçına katılarak, çalışanlara başarılar diledi.

İlk gün oynanan karşılaşmalarda en yüksek puana sahip 36 takım, bir üst tura yükseldi. Son 36’ya kalan takımlar, turnuvanın ikinci gününde oynadığı maçlarda final grubuna yükselebilmek için büyük çaba gösterdi. Nilüfer Belediyesi Birimlerarası Bowling Turnuvası’da 36 takım arasından en yüksek puan elde eden 12 takım finale yükseldi. Turnuvanın final gecesi, büyük çekişmeye sahne oldu.

Takımların, büyük bir konsantrasyon içinde strike hedefiyle yaptığı atışlar sonunda Nilüfer Belediyesi Birimlerarası Bowling Turnuvası’nda şampiyon belli oldu. Finalde 550 puan toplayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü-2 takımı şampiyon olurken, Temizlik İşleri Müdürlüğü-1 takımı 508 puanla ikinci, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-1 takımı da 494 puanla üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hülya Akgül verdi.