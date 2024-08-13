Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan, iki çeyrektir süren gelir düşüşleri ve boykotların ardından görevinden ayrıldı. Türkiye'de 685 mağazası bulunan kahve devi, İsrail'e destek veren firmalar arasında yer alması nedeniyle boykotlara maruz kalmış ve bu durumun şirketin mali sonuçları üzerinde olumsuz etkileri olmuştu.

Starbucks tarafından yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı, yerine halen Chipotle'ın üst yöneticiliğini sürdüren Brian Niccol'un başkan ve CEO olarak atandığı belirtildi. Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı, bu tarihe kadar ise Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin geçici CEO olarak görev yapacağı kaydedildi.

Son iki çeyrekte Starbucks, İsrail'e yönelik destekleri nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarının hedefi olmuştu. Bu durum, firmanın gelirlerinde önemli düşüşlere neden oldu. Ocak-Mart döneminde gelirler yüzde 2, küresel satışlar ise yüzde 4 düşerken, Nisan-Haziran döneminde gelirler yüzde 0,6, küresel satışlar ise yüzde 3 oranında gerilemişti.