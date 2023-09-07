Boyun ağrısı yaygın bir şikâyettir. Kötü duruştan – bilgisayarınızda çalışmak veya evdeki çalışma tezgâhınızın üzerine eğilmek gibi – kaynaklanarak boyun kasları gerilebilir. Yıpranma ve aşınmadan kaynaklı artirit de boyun ağrısının yaygın bir sebebidir.

Nadiren boyun ağrısı daha ciddi bir sorunun semptomu olabilir. Eğer boyun ağrınız, kol ve ellerinizde uyuşma veya güç kaybı ile seyrediyorsa veya omuzlarınızda veya kolunuzda zonklayan bir ağrınız varsa tıbbi yardım almanız gerekir.

Belirtileri

Doktorunuza ağrınızın konumu ve şiddetiyle ilgili mümkün olduğu kadar çok bilgi verin. Ağrının daha iyiye ya da kötüye gitmesine sebep olabilecek her türlü boyun ya da baş hareketini belirtmeyi unutmayın.

Nedenleri

Boyun ağrısı aşağıdakileri de kapsayan birçok sebepten ötürü olabilir:

Kas gerginlikleri. Direksiyon başında uzun süre kambur oturma gibi aşırı kullanım sıklıkla kas gerginliklerine yol açar. Hatta bazen yatakta kitap okumak ve diş gıcırdatmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarını zorlayabilir.

Direksiyon başında uzun süre kambur oturma gibi aşırı kullanım sıklıkla kas gerginliklerine yol açar. Hatta bazen yatakta kitap okumak ve diş gıcırdatmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarını zorlayabilir. Aşınmış eklemler. Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi boynunuzdaki eklemlerde yaşınız ilerledikçe aşınıp yırtılabilir ki bu da boynunuzda osteoartrit olmasına sebep olabilir.

Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi boynunuzdaki eklemlerde yaşınız ilerledikçe aşınıp yırtılabilir ki bu da boynunuzda osteoartrit olmasına sebep olabilir. Sinir sıkışması. Boynun omurga bölgesindeki kaymış diskler veya kemik dikenleri omurilikten çıkan sinirlere baskı yapabilir.

Boynun omurga bölgesindeki kaymış diskler veya kemik dikenleri omurilikten çıkan sinirlere baskı yapabilir. Yaralanmalar. Kafanın öne ve arkaya ani sarsılmasıyla gerçekleşen arka taraftan gelen darbe ve boyun incinmeleri, boyundaki yumuşak dokuyu limitlerinin üstünde zorlar.

Hastalıklar. Boyun ağrıları bazen romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi hastalıklardan kaynaklanabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Çoğu boyun ağrısı tipi evde iyi bir bakımla yapılan tedaviye iyi cevap vermektedir. Eğer ağrılarınız devam ederse doktorunuz diğer tedavi yöntemlerini önerebilir.

İlaç tedavileri Doktorunuz reçetesiz satılan ilaçların dışında daha güçlü ağrı kesiciler yazabilir. Aynı zamanda kas gevşeticiler ve ağrı tedavisinde kullanılan trisiklikantidepresanlar da reçeteye yazılabilir.

Terapi

Boyun egzersizleri ve esnetme. Doktorunuz boyun egzersizi ve esnetme hareketlerini çalışmanız için sizi bir fizik terapistine yönlendirebilir. Fizik terapisti bu egzersiz ve esnetme hareketlerini evde de uygulayabilmeniz için size yol gösterir. Egzersizler kas işlevlerinizi yeniden kazandırarak, kas yükünü azaltmak için duruşunuzu düzenleyerek ve boyun kaslarınızın güç ve sağlamlığını arttırarak ağrılarınızın iyiye gitmesini sağlayabilir.

Doktorunuz boyun egzersizi ve esnetme hareketlerini çalışmanız için sizi bir fizik terapistine yönlendirebilir. Fizik terapisti bu egzersiz ve esnetme hareketlerini evde de uygulayabilmeniz için size yol gösterir. Egzersizler kas işlevlerinizi yeniden kazandırarak, kas yükünü azaltmak için duruşunuzu düzenleyerek ve boyun kaslarınızın güç ve sağlamlığını arttırarak ağrılarınızın iyiye gitmesini sağlayabilir. Traksiyon. Traksiyon boyun kaslarınız gevşetip sabit tutmak için ağırlık ve makaralardan faydalanır. Bir sağlık uzmanı ve fizik terapistinin kontrolünde yapılan bu terapi özellikle de sinir köklerindeki dürtülerden kaynaklanan ağrıların nispeten daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Traksiyon boyun kaslarınız gevşetip sabit tutmak için ağırlık ve makaralardan faydalanır. Bir sağlık uzmanı ve fizik terapistinin kontrolünde yapılan bu terapi özellikle de sinir köklerindeki dürtülerden kaynaklanan ağrıların nispeten daha hızlı iyileşmesini sağlar. Kısa vadeli hareketsizlik. Boynunuzu destekleyen yumuşak bir boyunluk boynunuzdaki yapıların üzerindeki baskıyı azaltarak ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Ama eğer iki haftadan fazla kullanılırsa boyunluk yarardan çok zarar vermeye başlar.

Ameliyat ve diğer prosedürler

Steroid enjeksiyonları. Doktorunuz ağrılara yardımcı olması için sinir köklerini yakınındaki servikal omur kemik eklemlerine ya da boyun kaslarınıza kortikosteroidler enjekte edebilir. Lidokeyn gibi uyuşturucu ilaçlar da ağrıların dindirilmesi için kullanılabilir.

Ameliyat. Boyun ağrılarında ameliyata çok nadiren başvurulur. Yine de sinir kökü veya omurilik sıkışması durumlarında bir seçenek olabilir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Boyun ağrısını dindirmek için evde kendiniz uygulayabileceğiniz sağlık önlemleri şunlardır:

Reçetesiz ağrı kesiciler. Aspirin, ibuprofen, naproksenand asetaminofen gibi reçetesiz verilebilen ağrı kesicileri kullanın.

Aspirin, ibuprofen, naproksenand asetaminofen gibi reçetesiz verilebilen ağrı kesicileri kullanın. Sıcak ve soğuk değişimi. Bir buz torbası ya da havluya sarılı buz gibi soğuk şeyleri günde birkaç kez 20 dakikalık sürelerle uygulayarak iltihaplanmaları azaltınız. Ya da soğuk tedaviyi sıcak ile değiştirin. Sıcak bir duş alın ya da düşük ayarlarda bir ısıtma yastığı uygulayın. Sıcak yaralı kasların rahatlamasına yardımcı olabilir ama bazen iltihaplanmayı azdırabileceği için dikkatli uygulanmalıdır.

Bir buz torbası ya da havluya sarılı buz gibi soğuk şeyleri günde birkaç kez 20 dakikalık sürelerle uygulayarak iltihaplanmaları azaltınız. Ya da soğuk tedaviyi sıcak ile değiştirin. Sıcak bir duş alın ya da düşük ayarlarda bir ısıtma yastığı uygulayın. Sıcak yaralı kasların rahatlamasına yardımcı olabilir ama bazen iltihaplanmayı azdırabileceği için dikkatli uygulanmalıdır. İstirahat. Başınızı dik tutmaktan dolayı yorulmuş boynunuzu gün içerisinde ara ara uzanarak rahatlatabilirsiniz. Fazla hareketsizlik kaslarınızda tutulmalara neden olacağından uzun süreli istirahatlerden kaçınınız.

Hafif esnetmeler. Boynunuzu bir yana doğru hafifçe hareket ettirin ve 30 saniye kadar tutun. Boynunuzu ağrınız izin verdiği kadar çok yöne esnetmeye çalışın. Bu ağrının birazının bastırılmasına yardımcı olacaktır.

Korunma

Çoğu boyun ağrısı yaşla alakalı aşınma ve yıpranmaya bağlı yanlış vücut duruşundan kaynaklanmaktadır. Boyun ağrısının olmasını engellemek için kafanızı omurganızın ortasına merkezleyin böylece yerçekimi boynunuza karşı değil onunla birlikte çalışır. Günlük rutininizde yapacağınız basit değişikliklerin yardımı olabilir. Şunları deneyin:

Sıklıkla mola verin eğer uzun mesafeler boyunca araç sürüyor ya da bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışıyorsanız. Boyun kasılmasını engellemek için başınızıomuriliğiniz üzerinden arkaya doğru veriniz. Dişlerinizi gıcırdatmak veya sıkmaktan kaçınınız.

eğer uzun mesafeler boyunca araç sürüyor ya da bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışıyorsanız. Boyun kasılmasını engellemek için başınızıomuriliğiniz üzerinden arkaya doğru veriniz. Dişlerinizi gıcırdatmak veya sıkmaktan kaçınınız. Masanızı, sandalyenizi ve bilgisayar konumunuzu düzenleyiniz. Ekranınız göz hizasında olsun. Dizler kalçalara hizayla çok az daha aşağıda olmalı. Sandalyenizin kolçaklarını kullanınız.

Ekranınız göz hizasında olsun. Dizler kalçalara hizayla çok az daha aşağıda olmalı. Sandalyenizin kolçaklarını kullanınız. Telefonla konuşurken telefonu kulak ve omzunuzun arasına sıkıştırmaktan kaçınınız. Eğer telefonu çok fazla kullanıyorsanız bir kulaklık seti edininiz.

telefonu kulak ve omzunuzun arasına sıkıştırmaktan kaçınınız. Eğer telefonu çok fazla kullanıyorsanız bir kulaklık seti edininiz. Eğer masa başında çalışıyorsanız sık sık esneyin. Omuzlarınızı aşağı yukarı silkeleyin. Kürek kemiklerinizi birbirine doğru itin sonra da serbest bırakın. Boyun kaslarınızı esnetmek için başınız her iki tarafa da eğerken omuzlarınızı aşağı salın.

sık sık esneyin. Omuzlarınızı aşağı yukarı silkeleyin. Kürek kemiklerinizi birbirine doğru itin sonra da serbest bırakın. Boyun kaslarınızı esnetmek için başınız her iki tarafa da eğerken omuzlarınızı aşağı salın. Dengeli dayanak. Ön göğüs kaslarınızı esnetmek ve kürek kemikleriyle arka omuz kaslarınızı güçlendirmek boynun desteklenmesi için dengeli bir dayanak oluşturur.

Karın üstü yatmaktan kaçının. Bu pozisyon boynunuza gerilim yükler. Boynunuzun doğal kıvrımlarını destekleyecek bir yastık tercih edin.