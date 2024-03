Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Boyun ağrısı yaygın bir şikayettir. Boyun kasları, kötü bir duruştan zorlanabilir. Bilgisayarınız üzerine yaslanmış veya çalışma tezgahınızın üzerinden kıstırılmış olsun. Osteoartrit ayrıca boyun ağrısının yaygın bir nedenidir. Nadiren, boyun ağrısı daha ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Boyun ağrınız, kollarınızda veya ellerinizde uyuşukluk veya güç kaybı ile birlikte veya eğer omzunuza ya da kolunuza acı çekiyorsanız, tıbbi yardım alın.

Boyun Ağrısı Belirtileri?

Baş ağrısı

Uyuşukluk

Karıncalanma

Sertlik

Hassasiyet

Zorluk ile yutma

Boynundan şişme

Bilgisayar başında çalışırken, kafanızı uzun bir süre boyunca tek bir yerde tutarak daha da kötüleşen ağrı

Kas gerginliği ve spazmlar

Başınızı hareket ettirmek için azaltılmış yetenek

Kişi çeşitli nedenler ile boyun ağrısından muzdarip olabilir. Bu rahatsızlığın ana nedeni kas gerginliğidir. Kas gerginliği ise genel olarak duruş bozukluklarından kaynaklanmaktadır. İş nedeniyle uzun saatler boyunca boynun bükülü kalması ya da spor yaparken normale göre bozuk bir duruş içerisinde sporu yapmanız kas gerilmelerine, yani boyun ağrılarına neden olabilir. Spor olarak kas geliştirme, yani ağırlık çalışan insanlarda sık sık görülen bir durumdur.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Çoğu boyun ağrısı ev tedavisi ile yavaş yavaş iyileşir. Değilse, doktorunuza bakın. Şiddetli boyun ağrısı, motorlu araç kazası, dalış kazası veya düşmesi gibi yaralanmalardan kaynaklanırsa derhal dikkatli olunuz.

Boyun ağrınız varsa doktora başvurun:

Şiddetli

Rahatsızlık olmadan birkaç gün devam eder.

Kolları veya bacakları aşağı yayılır

Baş ağrısı, uyuşma, halsizlik veya karıncalanma eşlik eder.

Boyun Ağrısı Nedenleri?

Boynunuz esnektir ve başınızın ağırlığını destekler, bu nedenle ağrıya ve hareketleri kısıtlayan yaralanmalara ve koşullara karşı savunmasız olabilir. Boyun ağrısı nedenleri şunlardır:

Beslenme eksikliği

Boyun sakatlığı

Sinir sıkışması

Servikal spondiloz

Fibromiyalji

Çok nadir görülürse, şiddetli ve rutin aralıklarla görülen boyun ağrısından dolayı omurgada kanser olabilir.

Boyun ağrısı genellikle ciddi bir durum değildir. Dolayısıyla güvenli ve doğal yöntemlerle çözülebilen bir rahatsızlıktır.

Kas gerilmeleri. Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda çok fazla saat gibi aşırı kullanım, kas suşlarını tetikler. Yatakta okumak veya dişlerinizi ezmek gibi küçük şeyler bile boyun kaslarını zorlayabilir.

Aşınmış eklemler. Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi, boyun eklemleriniz de yaşla birlikte yıpranma eğilimindedir. Osteoartrit, kemikleriniz (omurlar) arasındaki tamponların (kıkırdak) bozulmasına neden olur. Vücudunuz daha sonra eklem hareketini etkileyen ve ağrıya neden olan kemik dikeni oluşturur.

Sinir sıkışması. Boynundaki omurgadaki fıtık diskler ya da kemik sivri omurilikten çıkan sinirlere basabilir.

Yaralanmalar. Arka-uç otomatik çarpışmalar genellikle başın arkaya ve daha sonra ileriye sarıldığı zaman, boynun yumuşak dokularını zorlayarak ortaya çıkan kamçı yaralanmasıyla sonuçlanır.

Hastalıklar. Romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi bazı hastalıklar boyun ağrısına neden olabilir.

Boyun Ağrısını Önleme

Çoğu boyun ağrısı yaşla ilişkili yıpranma ve yıpranma ile birlikte kötü postür ile ilişkilidir. Boyun ağrısını önlemeye yardımcı olmak için başınızı omurganızın üzerinde ortalayın. Günlük rutininizdeki bazı basit değişiklikler yardımcı olabilir. Denemeyi düşünün:

Duruş: Ayakta ve otururken, omuzlarınızın kalçalarınız üzerinde düz bir çizgide olduğundan ve kulaklarınızın doğrudan omuzlarınızın üzerinde olduğundan emin olun.

Sık sık ara verin: Uzun mesafeler kat ederseniz veya bilgisayarınızda uzun saatler çalışacaksanız, ayağa kalkın, etrafta dolaşın ve boynunuzu ve omuzlarınızı uzatın.

Masa, sandalye ve bilgisayar monitörünüzün göz hizasında olacak şekilde ayarlayın. Dizler kalçalardan biraz daha düşük olmalıdır. Sandalyenizin kolçaklarını kullanın.

Telefon tıkınma Konuşurken kulak ve omuz arasındaki. Bunun yerine bir kulaklık veya hoparlör kullanın.

Sigara: Sigara içmek sizi daha fazla boyun ağrısı riski taşıyabilir.

Omuzunuzun üzerinden ağır çantaların kayışlarla taşınmasından kaçının. Ağırlık boynunuzu gerebilir.

İyi bir pozisyonda uyumak: Başınız ve boynunuz vücudunuzla hizalanmalıdır. Boynunuzun altında küçük bir yastık kullanın. Omurganızı düzleştirecek olan yastıklar üzerindeki uyluklarınızla sırtınızda uyumayı deneyin.

Boyun Ağrısına Ne Yapılmalı?

– Boyun kaslarınızın çalışmasını sağlamak için bir göreviniz varsa, belirli aralıklarla mola vermeli ve boyun kaslarınızı gevşetmeli ve gevşetmelisiniz.

– Stres azaltma aynı zamanda kas gerginliğinizi de azaltacaktır.

– Net ve sessiz bir yerde derin nefes egzersizleri yapın. Ayrıca, kilonuzu zorlamadığınız şartıyla meditasyon ve yoga gibi rahatlama tekniklerini de uygulayabilirsiniz.

– Duruş bozukluğunun yokluğuna dikkat etmelisiniz. Bozuk duruşu olan kişilerin yaklaşık% 80’inde boyun ağrısı vardır.

– Sağlıklı bir kiloyu sürdürürseniz, boyun ağrısından muzdarip olursunuz.

– Boynunuzu güçlendirmek için düzenli egzersiz yapmalısınız.

– Çalışırken rahat bir sandalyede oturmalısın.

– Telefonunu düzgün tutmalısın. Uzun süreli telefon görüşmelerinde, telefonunuzu değil, kulağınızı yakınlaştırmanız gerekir.

Bu tedavilere rağmen boyun ağrısı devam ederse, derhal doktorunuzu görmelisiniz. Servikal boyun ağrısı da hayatı tehdit eden hastalıklar olabilir.

Boyun Neden Ağrır?

Boyun gerginlikleri, adından da anlaşılacağı gibi, gergin kaslar neden olur ve kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Boyun ağrısından hangi kasların sorumlu olduğunu ve ağrının nasıl yönetileceğini inceleyin.

Çeşitli hastalık ve yaralanmalar boyunda ağrıya neden olabilir. Birkaç yaygın örneği listelemek istiyorum.



Osteoartrit: Bağlı iki kemiğin eklem kıkırdağının aşınması.

Fıtıklaşmış disk: Spinal kanalın (nadiren) veya sinir köklerinin (sıklıkla) kompresyonu ile birlikte fazla disk materyali.

Scheuermann hastalığı: Bireysel vertebranın büyüme bozukluklarından dolayı ergenlikte yuvarlak sırt oluşumu.

Spinal stenoz: spinal kanalın daralması.

Yukarıdaki vakaların her birinde, vücut tarafından bir tehdit olarak algılanabilecek ve daha sonra acıya neden olabilecek yapısal değişiklikler vardır.

Ek olarak, yukarıdaki vakaların her birinde kas gerginliği, (daha ileri) ağrıya o kadar çok artabilir. Bu farklı şekillerde yapılabilir.

Boyun Ağrısı Tedavi

Hafif ve orta şiddette boyun ağrısının en sık görülen tipleri genellikle iki veya üç hafta içinde kendi kendine bakımda iyi yanıt verir. Boyun ağrısı devam ederse, doktorunuz başka tedaviler önerebilir.

İlaçlar:

Doktorunuz, ağrı giderici için kas gevşetici ve trisiklik antidepresanların yanı sıra tezgah üstü aldığınızdan daha güçlü ağrı tıbbı reçete edebilir.

Terapi

Fizik Tedavi. Fiziksel bir terapist size doğru duruş, hizalama ve boyun güçlendirici egzersizler öğretebilir ve ağrılarınızı hafifletmeye ve nüksü önlemek için ısı, buz, elektrik stimülasyonu ve diğer önlemleri kullanabilir.

Transkutanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS). Ağrılı bölgelerin yakınındaki cildinize yerleştirilen elektrotlar, ağrıyı hafifletebilecek küçük elektrik impulsları sağlar.

Çekiş. Çekiş, boynunuzu hafifçe germek için ağırlıkları, kasnakları veya hava mesanesini kullanır. Bu tedavi, bir tıp uzmanının ve fizyoterapistinin gözetiminde, bazı boyun ağrısının, özellikle de sinir kökü tahrişine bağlı ağrının giderilmesini sağlayabilir.

Kısa süreli immobilizasyon. Boynunuzu destekleyen yumuşak bir yaka, boynunuzdaki yapılardan baskı alarak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bir seferde üç saatten fazla veya bir ila iki haftadan uzun bir süre boyunca kullanılıyorsa, bir yakalı iyiden daha fazla zarar verebilir.

Cerrahi ve diğer prosedürler

Steroid enjeksiyonları. Doktorunuz sinir köklerine yakın kortikosteroid ilaçları, servikal omurganın kemiklerindeki küçük faset eklemlerine veya boynunuzdaki ağrınıza yardımcı olmak için boyun kaslarına enjekte edebilir. Lidokain gibi uyuşma ilaçları da boyun ağrınızı hafifletmek için enjekte edilebilir.

Ameliyat. Boyun ağrısına nadiren ihtiyaç duyulduğunda, cerrahi sinir kökü veya omurilik sıkışmasının giderilmesi için bir seçenek olabilir.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Rahatsızlıktan kurtulmak için bu ipuçlarını deneyin:

Buz veya ısı. Bir buz paketini veya dondurulmuş bezelye paketini boynunuza 15 dakika boyunca günde üç veya daha fazla kez uygulayın. Sıcak duş veya banyo yapmak gergin kasların gevşemesine yardımcı olabilir.

Esneme. Boyun kaslarınızı, boynunuzu yavaşça yanlardan ve yukarıdan aşağı doğru çevirerek gerdirin.

Masaj. Boynunuzdaki ağrılı yerleri ovmak kas spazmlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Özellikle gün boyu bir bilgisayar başında oturuyorsanız, iyi bir duruş uygulayın. Sırtınızı destekleyin ve bilgisayar monitörünüzün göz hizasında olduğundan emin olun.

Boyun ağrısı rahatlatmak için deneyebilirsiniz öz bakım önlemleri şunlardır:

Over-the-counter ağrı kesiciler. İbuprofen (Advil, Motrin IB, diğerleri), naproksen sodyum (Aleve) ve asetaminofen (Tylenol, diğerleri) gibi reçetesiz ağrı kesiciler deneyin.

Alternatif ısı ve soğuk. Bir buz paketi veya bir havluya sarılmış buz gibi soğuk uygulayarak enflamasyonu günde birkaç kez 20 dakikaya kadar azaltın. Veya ısı ile soğuk muameleyi değiştirin. Sıcak bir duş almayı veya düşük ayarda bir ısıtma yastığı kullanmayı deneyin.

Ev egzersizleri. Ağrılarınız en kötüsünü kaybettikten sonra, boyun ruloları ve omuz ruloları dahil olmak üzere günlük hafif gerilmeye başlayın. Yavaşça eğin, bükün ve boynunuzu döndürün. Bu egzersizleri yapmadan önce boynunuzu ve sırtınızı bir ısıtma yastığıyla veya duş veya banyoda ısıtın. Doktorunuz veya bir fizyoterapist bu egzersizleri yaparken size talimat verebilir.

1. Soğuk su ve buz kompresi:

Buz, boyun ağrısını gidermek için kullanılabilecek en basit ilaçlardan biridir. Düşük sıcaklık, boynun sorunlu bölgelerindeki inflamasyonu azaltır ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bu tedaviye alternatif olarak buz yerine dondurulmuş sebzeler kullanılabilir.

Ezilmiş buz küplerini plastik bir torbaya koyun.

Plastik poşeti ince bir havluyla iyice sarın.

Buz torbası boyutunda sürekli olarak 15 dakikadan fazla tutulmamalıdır. 15 dakika bekletmek ve kısa bir süre buzun geri kalanını bırakmak gerekir.

Bu tedaviyi her gün iki veya üç saat süre ile uygulayabilirsiniz.

Not: Doğrudan cildinize uygulamayın.

Soğuk su ağrılı bölgelere uygulanabilir. Bu kompresyonlar da uygulanabilir. Soğukta, ağrılı bölgelerde iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca ilaç özelliği ile ağrıyı azaltır. Gün boyunca, soğuk kompresler 20 dakikalık periyotlara uygulanabilir. Soğuk su şişeleri veya buz paketleri kullanılabilir. Dondurulmuş sebze paketleri de sıkıştırmak için kullanılır.

2. Zencefil:

Zencefil doğal bir anti-inflamatuar ajan olarak çalışır. Kan akışını ve kan dolaşımını uyarır. Aynı zamanda boyun bölgesinde ağrı ve yangıyı azaltır. Her gün yarım çorba kaşığı toz zencefil tüketilebilir. Ya da göbek beklenene kadar sıcak suyla karıştırılmış biraz zencefil. Soğuktan sonra, bu suya bir bez batırılır ve boyun bölgesine uygulanır. Acıyı rahatlatmaya yardımcı olur.

3. Isı uygulaması (boyun fıtığına sıcak iyi gelirmi):

Isı tedavileri, boyun bölgesindeki hasarlı kasların iyileşme sürecini hızlandırır. Aynı zamanda kan akışını hızlandırır. Sıcak kompresler genellikle ilk 8 saatte uygulanabilir. Sıcak su torbaları yanı sıra hazır ısıtma bezleri kullanılabilir. Isıtma pedleri her 2 veya 3 saatte bir 20 dakikaya kadar uygulanabilir. Çok sıcak kullanılmaması önerilir.

4. Masaj:

Masajlar kasları gevşetmeye yardımcı olabilir. Ayrıca kan akışını teşvik ederken bölgeye rahatlama sağlar. Masaj çok fazla basınç uygulamamalıdır. Orta seviyede basınç uygulanarak yumuşak hareketler tavsiye edilir.

5. Egzersiz:

Egzersiz ayrıca boyun ağrısını iyileştirmeye yardımcı olur. Hareketler kas ağrılarını hafifletirken kasların gevşemesini sağlar. Ayrıca kaslarınızı sakinleştirmeye yardımcı olur.

6. Dinlenmek:

En basit çözüm rahatlamaktır. Boyun ağrısı şikayeti olan kişiler tarafından yatakta yatmaları tavsiye edilir. Kalın yastıkların kullanımı ağrıya ve ağırlaşmaya neden olabilir.

7. Rahatlamak:

Stres veya tansiyon kas gerginliğine ve ağrısına neden olabilir. Boyun ağrısından kurtulmak için stres kontrolü yapılmalıdır. Stresli durumlardan kurtulmak için rahatlama teknikleri, abdominal solunum egzersizleri, meditasyon, progresif dinlenme veya yoga da uygulanabilir. Ayrıca hobiler de stresin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

8. Epsom tuzu:

Sülfat veya epsom tuzu, kas ağrısı için yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Banyo suyu biraz epsom tuzu ile karıştırılabilir. Tuz ve sülfat, vücudun çeşitli enzimlerini düzenleyen magnezyum içerir. Aynı zamanda kan dolaşımını artırır ve kas gerginliğini azaltır.

9. Doğru duruş pozisyonu:

Duruş pozisyonu kas ağrısının ana sebebidir. Yanlış pozisyonda durmak kas sıkışıklığına neden olur ve aynı zamanda ağrıyı artırır. Bu nedenle dik ve doğru durmaya özen gösterilmelidir. Arka bölge duvara karşı. Düz bir çizgide dur. Omuz ve kalça duvarı dokunmamalıdır. Baş dik tutulmalıdır. Bu postür pozisyonu normal olarak gün boyunca uygulanmalıdır. Bu doğru duruş.

10. Fit kalmak:

Dengeli ve sağlıklı olmalılar. Fit kalmak önemlidir. Diyette bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Fazla kilolardan kurtulmak kesinlikle gereklidir. Aşırı kilolu, aynı zamanda kas ağrısı ve kas ağrılarına neden olabilir.

11. Hidroterapi

Hidroterapinin boyun ağrısı için en etkili tedavi olduğunu söyleyebiliriz. Tedavi evde duş almak kadar basittir. Su, sıkışıp ve rahatlamış kasları rahatlatmaya ve gevşetmeye yardımcı olur.

Duş boynu bölgesi üç ila dört dakika boyunca ılık su altında tutulmalıdır.

Daha sonra boyun yaklaşık 30 ila 60 saniye soğuk su altında tutulmalıdır.

Boyun ağrınızı dindirene kadar bu tedaviyi tekrarlayabilirsiniz.

Sıcak su kan dolaşımını artırır ve sert kasların rahatlamasını sağlar. Soğuk su iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Not: Banyoda iken başınızı dik tuttuğunuzdan emin olmalısınız. Vücudunuzun herhangi bir yönde eğimi, kürün çalışmamasına neden olabilir.

12. Sülfat banyosu

Epsom tuz banyoları, kas gerginliğini hafifletmeye, gerilmeye ve ağlamayı kesmeye yardımcı olabilir. Bu etki, epsom tuzlarında bulunan magnezyum sülfat içerir. Doğal kas gevşetici ve şişlik ve ağrı olarak kullanılır.

1 – 2 bardak sülfat içeren bir kanyon

Kanyonda en az 20 dakika suda kalın.

Boyundaki iş iyileşene kadar her gün tekrarlayın.

Not: Kalp sorunları, yüksek tansiyon veya diyabet hastaları vardır.

13. Elma sirkesi

Elma suyu güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler içerir. Bu özellikler sayesinde, boyun ağrısı hızlı bir şekilde giderilebilir. Ek olarak, beslenme eksiklikleri onunla ilişkili acıyı hafifletecek zengin besin içeriği içerir.

Elma sosu dolgulu gövdede 3 adet 4 adet kağıt havlu tutulur.

Islak kağıt havlular yorgun ve sorunlu bölgelere yerleştirilir.

Birkaç saat bekle. Bu, ağrı ortadan kalkana kadar günde iki kez tekrarlanabilir.

Bir alternatör olarak; Sıcak suyla doldurulmuş banyoya iki bardak elma suyu eklenir.

En az 15 dakika bekleyin, böylece sorunlu bölge su içinde.

Bu tedavi, durum ağrı ile düzelene kadar günde bir kez uygulanabilir.

14. Boyun ağrısı egzersizleri

Boyun ağrısını azaltmak için yapılabilecek çok çeşitli egzersizler vardır. Bu egzersizler, üst kasların yanı sıra boyun kaslarını güçlendirir. Ek olarak, egzersiz, stresi azaltmak için ideal yöntemlerden biri olarak da bilinir.

Boyun bölgesini ısıtmak ve aynı zamanda kasları gevşetmek, aynı zamanda boyun kaslarını gevşetmek ve güçlendirmek için egzersizlerin ilk amacıdır.

Boynunuzu incitmeden dairesel bir hareketle açmalısınız. Bu dönüş saat yönünde ve saat yönünün tersine tekrarlanabilir. Bu ilk etapta ağrıya neden olabilir. Ancak, egzersizlerinizin sonucunda, rahatlayacaksınız ve ağrılarınız bitecek.

Dairesel hareketin ardından, ileri geri ve ileri hareket ettirebilirsiniz.

Her bir egzersiz seansı, her seans için günde üç kez tekrarlanmalıdır. Egzersizleri ciddi şekilde yapar ve vücudunuza zarar verirseniz, mutlaka doktora görünmelisiniz.

15. Boyun ağrısı için yağ

Lavanta yağı boyun ağrısını gidermek için kullanılabilir. Masaj terapisiyle birlikte kullanıldığında çok daha etkilidir. Lavanta yağıyla yapılan masaj, gergin kasların rahatlamasına yardımcı olabilir ve ağrınız bu şekilde sona erer.

Küveti sıcak suyla doldurup duş alarak ağrılı boyun kaslarınızı rahatlatın.

Boyun ve omuzlara biraz lavanta yağı sürün.

Alanı hafif basınçla masaj yapın.

Her gün kendinizi rahat hissedinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.

Not: Lavanta yağının doğrudan teması cilde zarar verebilir. Evde lavanta yağı üretebiliyorsanız, kullanmadan önce mutlaka hindistan cevizi ya da zeytinyağı ile sulandırmanız gerekir.