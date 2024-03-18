CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, iftarını İznik’te Aydın ailesiyle birlikte yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in seçim çalışmaları devam ediyor. Güne 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinlikleriyle başlayan ve ardından Türk-İş Bursa Bölge Temsilciliği ziyaretiyle programlarına devam eden Bozbey’in iftar için adresi ise İznik oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve CHP İznik Belediye Başkan Adayı Ayan Özer ile birlikte Hanife ve Arif Aydın çiftinin iftar sofrasına misafir oldu. Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı iftarda Bozbey, “Bizlere sofralarını açan Aydın ailesine misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için çok teşekkür ediyorum. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralarınızdan eksik olmasın. Hepimize hayırlı Ramazanlar” dedi.

Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından Göllüce ve Müşküle mahallelerini ziyaret ile İznik programına devam edecek.