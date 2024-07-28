Madem Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından ormanlık alanda siyanürlü altın aramasına yapılan tepkilerle gündeme gelen İnegöl’e bağlı Eymir mahallesinde aşure etkinliği düzenlendi.

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Etkinliğe katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e mahalle sakinleri seslenecek her konuda yanlarında olduklarını söyledi. 
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Eymir mahallesi meydanında düzenlenen aşure ikramına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İlçe Başkan Nihat Yeşil taş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, siyasi parti ile oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları, çevre mahallelerin vatandaşları katıldı. 
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Burada vatandaşlara seslenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mahalle sakinlerinin yaptığı eyleme her konuda destek verdiklerini belirtti.

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Bozbey ayrı mahalle sakinleri ile tek tek görüşerek istek ve şikayetlerini dinledi. Talepleri not alan Bozbey, ayrıca Eymir Mahallesinde bulunan Kızlar Kulübünü de ziyaret etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ