Ankara dönüşü İnegöl'de devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Bozbey'e, CHP İnegöl İlçe Başkanlığı Zemci Şahin, yönetim kurulu üyeleri ile BUSKİ İnegöl Müdürü Adnan Aslancı eşlik etti.

Orhaniye Mahallesi Osmanbey Caddesi ile Nuri Doğrul Caddesinin kesiştiği kavşakta Hergelen Meydanında devam eden çalışmalarını inceleyen Bozbey, esnafları da ziyaret etti.

İncelemenin ardından bir basın açıklaması yapan Başkan Bozbey,” Akşamın bu saatinde Ankara dönüşümüzde bir vatandaşlarımızın da zaman zaman şikayet ettiği özellikle altyapıyla ilgili İnegöl'deyiz. İnegöl'de 2 tane çalışmamız var. Bir tanesi isale hattının yapılması, bir diğeri de içmesuyu şebekesi. Her ikisinin de daha önceki yıllarda tamamlanması gerekirken biz göreve gelirken İnegöllülerin sağlığını düşünerek bir an önce özellikle içmesuyu ile ilgili hemen faaliyete başladık. Yaklaşık 105 kilometre civarında bir çalışma yaptık. Ama yetmiyor. Tüm İnegöl'de içmesuyunu sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için asbestli borulardan oluşan yüzde 55'in üzerinde kaçak yaşanan bu sistemi mutlaka değiştirmemiz gerekiyordu. Bu çalışma elbette vatandaşlarımızın sıkıntı çekmesine sebebiyet verebiliyor. Her yapılan bölgenin kaçak anlamında test edilmesi gerekiyor. O anlamda asfalt çalışmasının arkadan gelmesi gerekiyor. Onları çok iyi anlıyoruz ancak amacımız onların sağlıklı suyu içebilmelerini sağlamaktır. Bu çalışmaya hız verdik. Yıllardır asbestli borudan kullanmış olduğu sudan dolayı birçok insanımız sağlık açısından zarar gördü. O anlamda hem şebeke hattını bir an önce yenileyip, İnegöl'de bu sorunu kaldırmayı hedefliyoruz. İnegöllüler bu sorunu hiç merak etmesinler. Ardından asfalt çalışması da devam edecek. Sonuçta hep beraber mutlu olacağız. Çalışmanın bitirilmesi ile ilgili müteahhit firmalarla görüşüyoruz. Bir an önce şehir içindeki şebeke hattını ve arkadanda asfalt çalışmalarını hızlandırarak biraz daha sorunları aza indirgeyeceğiz. Ne zaman buradan bitmiş olarak çıkacağız, gerçekten çakıl taşları tamamlanmış, yolları düzenlenmiş bir şekilde çıkmış olacağız. Ama bunlar yetmeyecek. İnegöl ile ilgili farklı projelerimizi yaşama geçirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.