Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye'de bir ilke imza atarak makamını ilçelere taşıdı. Otobüsteki makam odasında Keles ilçesi sakinlerini ağırlayıp sıkıntılarını dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Uludağ'ın arka yüzündeki dağ yöresini tarım, hayvancılık, kırsal turizm ve kültürel faaliyetlerle ayağa kaldıracağız. Yapacağımız desteklerle şehirden köye geri göçü sağlayacağız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde makamını köylere taşıyan 5 yılda 64 mahalleyi iki kez ziyaret edip, yerinde vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra aynı uygulamayı 17 ilçeye taşıdı.

Geçtiğimiz ay kentin en az nüfusa sahip ilçesi Büyükorhan'dan ziyaretlere başlayan Başkan Bozbey, bugün de Uludağ'ın arka yüzündeki Keles ilçesindeydi.

Önce Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden Besaş Keles Süt Tesisi'ni ziyaret eden Başkan Bozbey, tadım yaparak ürünlerin kalitesini test etti.

Ak Partili Belediye Başkanı Ali Doğru'yu makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçenin meselelerinin çözümünde ortak hareket ettiklerine vurgu yaptı.

Daha sonra Muhtarlar Derneği'nde tüm mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Bozbey, Cuma namazını da ilçede kıldı. Çıkışta vatandaşlarla selamlaşan, kıraathane ve pazardaki vatandaşlarla tek tek dolaşan Bozbey daha sonra makam otobüsüne geçti.

İlçe merkezinde vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Bozbey, bugün kendisinden randevu isteyen vatandaşlarla tek tek makam otobüsünde görüştü.

Başkan Mustafa Bozbey, söz verdikleri gibi vatandaşı seçimden seçime ziyaret etmeyeceklerini, her ay 2 ilçede vatandaşların ayağına giderek onlarla halk günü yaptıklarını ifade ederek, "Makamımı bir otobüse taşıdık. Burada vatandaşlarımızla dertleşiyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz. Bu projeye 2 hafta önce en küçük ilçemiz olan Büyükorhan’dan başladık. Bugün de Keles’teyiz. Projemizin asıl amacı konuların yetkilileri ile birlikte alanda olmak. Vatandaşın bize ilettiği problemleri yerinde dinleyip hızlıca aksiyon alıp sorunları çözmek için gayret ediyoruz. Bu proje örnek bir projedir. Bursa’da yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyup tüm ülkeye örnek olmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

‘Başkan Bozbey Burada’ uygulanış yönteminden de bahseden Başkan Mustafa Bozbey, "Kırsal mahallelerimizde yoğun talep ile karşılaşıyoruz. Yol düğün salonu çardak gibi. Tabii işsizlik de önemli bir sorun ve iş talebiyle de yoğun şekilde karşılaşıyoruz. Örnek olarak bu bölgede oturan vatandaşlarımız diyorlar ki bu bölge gelişsin daha fazla yatırım olsun. Şehirde oturan çocuklarımız torunlarımız gelip burada yaşasınlar diyorlar ve kesinlikle haklılar. Dağ yöresine özel projelerimiz var. Buradaki sıcak su bölgelerini değerlendirmeyi arzu ediyoruz, kırsal turizmi çok önemsiyoruz. Bununla birlikte hayvancılığı ve tarımı geliştirmek istiyoruz. Örnek olarak kiraz ilçenin en önemli ürünlerinden biri. Bu sene 20 bin ton civarında olan rekolte beni son derece sevindirdi. Nitelikli ve herkesin tatması gereken bir kiraz. Arzumuz ilçemizin bu değerler doğrultusunda gelişim göstermesi. Bugün çiftçimize saman ve koyun desteği yaptık. Sadece burada değil tüm bölgelerimizde mazot ve fide desteğine hazırlanıyoruz, ilaçlama konusunda da destek olacağız. Kentte çiftçilik ve hayvancılık yapanların gelirlerinin yükselmesi için çabalıyoruz. Bu amaç doğrultusunda onların yanında olacağız, destek olacağız.

Başkan Bozbey, Keles'ten mutlu bir şekilde ayrılırken, toplantılara Genel Sekreter, yardımcıları ve daire başkanları da katılarak vatandaşların sorunlarına anında çözüm üretmeye çalıştılar.

Kaynak: BÜLTEN