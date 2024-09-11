Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Bursa Gastronomi Festivali" öncesinde sosyal medya içerik üreticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Başkan Bozbey festivalin detayları ve Bursa'nın gastronomi alanındaki hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Başkan Bozbey, "Otel ve restoran menülerinde artık ‘Bursa gastronomisi’ diye ayrı bir bölüm oluşturulmalı. Bizler de bir konu üzerinde çalışıyoruz. Tamamen Bursa yemeklerinin yer aldığı bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz," dedi. Bursa'nın tescilli lezzetlerini ve gastronomik değerlerini tanıtmak için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti.

Festival, 13 Eylül Cuma günü başlayacak ve Bursa'ya özgü ürünler, tatlar ve yenilikçi lezzetlerin öne çıkacağı bir etkinlik olacak. Festivalde, gastronomiye dair yarışmalar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Ünlü isimler arasında Melek Baykal, Sahrap Soysal, Nebil Özgentürk ve Maria Ekmekçioğlu'nun bulunacağı etkinlikte, Oğuzhan Koç ve Fettah Can da sahne alacak.

Başkan Bozbey, festival öncesinde sosyal medya içerik üreticileriyle buluştuğu Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 60’a yakın sosyal medya kullanıcısına Bursa’nın tescilli lezzetlerini sundu. Şahin, festivalin bu yıl panayır havasından çıkarılacağını ve Merinos Parkı'nda daha geniş bir alan kullanılacağını belirtti. Parkta, Bursa'nın tanınmış tatlarını sunan işletmeler, köy ürünlerini sergileyen kadın kooperatifleri ve bir Gastronomi Müzesi bulunacak.

Bursa'nın festival hazırlıkları çerçevesinde, "Gastronomi Tırı"nın 17 ilçeyi gezdiğini de ifade eden Bozbey, bu yıl Bursa'nın gastronomik zenginliklerinin yanı sıra kentin tarihi ve kültürel değerlerinin de tanıtılacağını vurguladı. "Bursa, 17 ilçesiyle birlikte Gastronomi Festivali’ne hazırlandı," diyen Bozbey, festivalle birlikte hem yerel hem de uluslararası düzeyde tanıtım yaparak, Bursa'nın gastronomi alanındaki zenginliğini daha fazla duyurmayı hedeflediklerini söyledi.

Program, soru-cevap kısmının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.