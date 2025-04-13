Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bozbey, Bursaspor’un kent için taşıdığı değere vurgu yaparak, takıma ve taraftara moral verdi.

“Gün şampiyonluk günü!” sözleriyle paylaşımına başlayan Bozbey, yeşil-beyazlı kulübün Balıkesir’de sahaya çıkacağı kritik karşılaşma öncesinde hem futbolculara hem de takımlarını desteklemek için deplasman yoluna çıkan taraftarlara başarı ve iyi yolculuk dileklerini iletti.

Başkan Bozbey mesajında " Uludağ’ın kar beyazından ve ovamızın yeşilinden aldığı renkleriyle Bursamızın en büyük marka değerini yeniden hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız. Tribünde görüşmek üzere!" dedi.