Başkan Bozbey, Halk TV’de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak Bursa’daki projeler ve emeklilere yapılacak destekler hakkında açıklamalarda bulundu.

‘SÜT DESTEĞİNE İZİN VERİLMEDİ’

Başkan Bozbey, “Sığır üreticilerinden alıyoruz. Hem üreticiye hem de çalışanlara destek veriyoruz. Biz okullara sütü dağıtmakta sorun yaşadık. Süt desteğine izin verilmedi. O ailelere ulaşmanın başka bir çözümü arıyoruz, bulanacak.” şeklinde konuştu.

‘EMEKLİYE 2’ŞER BİN TL DESTEK’

Müjdeyi ilk kez duyuran Başkan Bozbey, “Biz talep alıyoruz, ihtiyaç sahiplerini belirleyip kanunlara göre onlara veriyoruz. Emekliye bir sürprizim var. Yılbaşında emeklimize 2’şer bin TL destek olacağız. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor" dedi.

‘BURSA’DA 300-350 BİN SIĞINMACI VAR’

Bursa'da resmi olmayan verilere göre 300-350 bin civarında sığınmacı bulunduğunu ifade eden Bozbey, “Bursa’da sığınmacı sayısı resmi olarak 172 bin olduğu görünüyor ama 300-350 bin civarında sığınmacı olduğuna inanıyoruz. Sadece Suriyeli değil, Afgan’ı var diğer yerlerden göçenler de var. Bursa’daki sığınmacılar Çarşamba’da yaşıyorlar. Göreve geldikten sonra tabelalardaki yabancı dili kaldırın dedik. Bir yerde olduklarından dolayı sorunların yaşandığını da görüyoruz. Yerel halkımız terk etmiş ve sığınmacıları olduğu yer haline gelmiş. Yerel belediyeler, yönetim ve bakanlıklar beraber çalışmamız lazım. Kalacaklarsa bizim örf, adet ve geleneklerimize uyum içerisinde yaşamaları lazım. Şikayetler alıyoruz, bunların çözülmesi lazım. Birçoğunun Türkiye’de kalacağını düşünüyorum. İş dünyası Suriyeliler giderse kimi çalıştıracağız diyor. Temel sorun eğitimden başlıyor. Biz mesleki eğitim konusunda maalesef sistemimiz gereği yeterli bilgiyle donatamıyoruz. İşin temeli eğitim.” şeklinde konuştu.

‘ÖNCELİĞİMİZ BURSALI VATANDAŞIN YATAĞINA AÇ GİRMEMESİ’

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı eski günlerindeki gibi "Yeşil Bursa" haline getireceklerini belirtti.

Başkan Bozbey, “Bir numaralı önceliğimiz hiçbir Bursalı vatandaşın yatağına aç girmemesini sağlamak. Bursa’nın en önemli sorunları ulaşım, turizm, hava kirliliği, çevredir. Bursa plansız, önce planlayacağız. Kentsel dönüşüm önceliklerimiz arasında bir an önce yapacağımız çalışmalarla bilimsel anlamda önümüzde koyacağız. Bursa’nın geleceğinin nasıl belli olacağını kent anayasası adı altında belirleyeceğiz. Sanayicinin, tarımın talepleri ayrı.”dedi.

‘BİZE KÖSTEK OLMASINLAR’

Çiftçilere yönelik destekleri anlatan Mustafa Bozbey, “Tarıma destek amaçlı yapmış olduğumuz boru fabrikasını yarın açıyoruz. Mustafakemalpaşa’da bir fabrika kurduk yarından itibaren açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde de çiftçimize yassı boruları ücretsiz hale ulaştıracağız. Geri dönüşüm atıklarından üretiyoruz. En azından çevreye de katkımız olsun istedik. Çiftçimizden plastik firmaları bir yerde toplayın diyoruz. Bize köstek olmasınlar. Çiftçimize inanılmaz destekler yapıyoruz çünkü köylerde çiftçi kalmadı. Gençleri aileleriyle birlikte köylerde sosyal ortamlar üreterek üretim yapsınlar istiyoruz. “dedi.

BATALLA İLE YOLLARIN AYRILMASI

Bursaspor’daki son duruma da değinen Başkan Bozbey, “Yönetim teknik direktörle yollarını ayırmış durumda. Sporda böyle şeyler olabilir. Bursalılara sözümüz var eski stadın oradaki kapalı tribünü inşa edeceğiz. O alanı kültürel alana dönüştürüyoruz. Bursaspor 3. Lig’de ama biz bu ligin zaten geçici olacağını biliyoruz. Bursaspor Süper Lig’de, Avrupa’da olacak bir takım ve kent. Şimdi kenetlendik ve zafere gidiyoruz. Bursa’da birlik ve beraberlik Süper Lig’e kadar süreceğine inanıyorum. Yeter ki birileri başka şekillere girip birlik beraberliği bozmasın. Şu anda en yakın rakibimizin 11 puan önünde lideriz. Maçlar tamamlanmadan şampiyonluğu ilan ederiz ama bu yetmez. Çünkü Türkiye’de 43 bin kişiye oynayan takım yok. Seyircimize de teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.