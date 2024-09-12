Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki hava kirliliği ve sağlık hizmetlerindeki yetersizliklere dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı. Vatandaşların sağlığının korunmasının öncelik olması gerektiğini vurgulayan Bozbey, “Bursalılar kirli hava solumak zorunda değil,” dedi.

"Temiz Hava Hakkımız"

Bozbey, hava kirliliği sorununun kentte ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Vatandaşların geceleri pencerelerini açamadığını ifade eden Bozbey, “Atık yakan tesislerin varlığı biliniyor. Yetkililerden bu tesisleri tespit edip gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuyorum. Bursalılar temiz hava solumayı hak ediyor," dedi.

30 Ağustos Coşkusu ve Barış Mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına da değinen Bozbey, "Zafer yürüyüşümüzü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. 102 yıllık milli mücadele ruhu güçlenerek devam edecek. Bursa, özlediği milli bayramlarını coşku içinde kutlamaya devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Bozbey ayrıca 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü hatırlatarak, “Dünya, bugünden daha çok barışa ihtiyaç duyuyor. Barış için çaba gösteren herkesi yürekten kutluyorum,” diye konuştu.

Sağlık Hizmetlerinde Geri Kaldık

Bozbey, Bursa’daki sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek, “Bursa, diğer illerle karşılaştırıldığında sağlık hizmetlerinde geri kaldı. Yetersiz yatak kapasitesi nedeniyle hastalarımızı Yalova ve Balıkesir gibi illere sevk etmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunların çözülmesi için acil adımlar atılmalı,” dedi.