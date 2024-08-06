TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor'un yönetimi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnegölspor Başkanı Abdurrahman Maksutlar, İnegöl Belediyesin olduğu gibi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den de fazlasıyla destek aldıklarını belirterek, destek veren Bozbey'e teşekkür etti.

Bozbey ise, Bursa'daki tüm spor kulüplerine destek verdikleri gibi İnegölspor'a da destek konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, İnegölspor'a başarılar diledi.

Muhabir: İbrahim uslu