Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde otluk alanı ateşe veren kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Bozcaada ilçesi Baytur Mevkiinde dün gece saat 23.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bozcaada Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Turizm merkez Bozcaada ilçesinde son 10 gündür adanın çeşitli noktalarında meydana gelen orman ve ziraat alanı yangınları kundaklama iddiasını gündeme getirdi.

Baytur Mevkiinde çıkan otluk alandaki yangın ise, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otluk alanı ateşe veren kişi bir deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otluk alanı ateşe veren bir kişinin olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan kundaklama olayı üzerine şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.