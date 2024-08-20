Yaklaşık 8 yıldan beri Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü görevinde bulunan Prof. Dr. Aziz Öğütlü’nün istifası sonrasında yerine Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kayhan Özdemir getirildi.

Yaklaşık 8 yıldan beri Sakarya’da İl Sağlık Müdürlüğü’nü yürüten Prof. Dr. Aziz Öğütlü’nün görevden ayrılmasının ardından yerine Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kayhan Özdemir getirildi. Özdemir’in üniversitedeki görevinden ayrılmasının ardından birkaç gün içerisinde yeni görevine başlaması bekleniyor.